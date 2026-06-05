인천 전통시장 23곳서 국산 수산물 사면 최대 2만원 돌려준다

인천시, 10~14일 온누리상품권 환급 행사

인천시가 전통시장에서 국내산 수산물을 사면 최대 2만원을 돌려주는 온누리상품권 행사를 추진한다.

인천시는 10일부터 14일까지 5일간 인천에 있는 23개 전통시장에서 국내산 수산물을 구매하면 최대 30%를 환급해주는 온누리상품권 환급 행사를 진행한다고 5일 밝혔다.

이번 행사에 참여하는 23개 전통시장은 신포국제시장, 인천종합어시장, 신흥시장, 용남시장, 신기시장, 남부종합시장, 토지금고시장, 용현시장, 옥련시장, 구월시장·인천모래내전통시장, 간석자유시장 등이다.

또 장승백이전통시장, 만수시장, 소래포구전통어시장, 소래포구종합어시장, 부평종합시장·부평깡시장·진흥종합시장, 작전시장, 계산시장, 계양산전통시장, 정서진중앙시장, 거북시장·신거북시장, 가좌시장 강남시장이다.

전통시장에서 행사 기간 국산 수산물을 사면 구매금액의 최대 30%를 온누리상품권으로 환급받을 수 있다.

1인당 최대 환급 한도는 2만원이다. 환급액은 3만4000~6만7000원 미만이면 1만원, 6만7000원 이상이면 2만원이다.

환급을 희망하는 소비자는 행사 기간 내 구매한 영수증과 신분증 또는 신용카드 등 본인 확인이 가능한 서류를 지참해 각 시장에 설치된 환급 부스를 방문하면 된다.

다만, 환급은 행사에 참여한 점포에서 구매한 국내산 수산물에 한 해 적용된다.

인천시 관계자는 “최근 고물가가 지속되는 상황에서 이번 행사가 시민들의 장바구니 부담을 덜고, 국산 수산물 소비를 확대하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.