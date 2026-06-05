젤렌스키, 푸틴에 ‘대면 회담’ 제안···러시아는 사실상 거부

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 공개서한을 보내 종전을 위한 대면 회담을 제안했다. 중재자를 자처해 온 도널드 트럼프 미국 대통령은 이를 환영했지만, 러시아는 사실상 거부 의사를 밝혔다.

AFP통신에 따르면 젤렌스키 대통령은 4일(현지시간) 공개서한에서 “우크라이나는 직접적인 대화를 통한 전쟁 종식을 제안한다”고 밝혔다. 그는 “협상 기간 전면적인 휴전을 할 준비가 돼 있다”며 “구체적인 회담 일정을 잡자”고 했다.

러시아는 이를 사실상 거부했다. 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 “푸틴 대통령이 아직 서한을 읽어보지 않았다”면서도 “젤렌스키 대통령이 만남을 원한다면 모스크바로 오면 된다”고 밝혔다.

젤렌스키 대통령을 정당한 지도자로 인정하지 않는 푸틴 대통령은 그간 젤렌스키 대통령이 모스크바로 와야 회담을 할 수 있다는 입장을 고수해왔다. 젤렌스키 대통령은 2024년 5월에 5년 임기가 끝났지만 전시 계엄법에 따라 대선을 보류하고 의회 승인을 받아 90일마다 임기를 연장하고 있다.

트럼프 대통령은 이날 취재진과 만나 “그들이 만난다면 좋을 것 같다. 만나서 일을 성사시켜야 한다”고 말했다. 이어 “양측 모두 양보할 것이고, 내가 양보를 제안했다”며 “우리가 큰 역할을 했다”고 주장했다.

서한은 우크라이나가 전날 상트페테르부르크 국제경제포럼(SPIEF) 개막에 맞춰 상트페테르부르크 일대에 무인기 공격을 가한 뒤 공개됐다. SPIEF는 ‘러시아판 다보스포럼’으로 불리며 올해 130개국에서 약 2만명이 참석했다. 우크라이나의 공격으로 밤사이 상트페테르부르크 풀코보 공항 운영이 일시 중단됐다. 상트페테르부르크는 푸틴 대통령의 고향이기도 하다.