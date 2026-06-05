“찬란한 윤슬 보며 호숫가 둘레길을 걸어 보세요”···‘횡성 호수길 축제’ 12일 개막

‘머무는 발걸음, 쉬어가는 호수길’

‘제7회 횡성 호수길 축제’가 오는 12일부터 14일까지 사흘간 강원 횡성군 갑천면 횡성호수길 제5구간과 망향의 동산 일원에서 개최된다.

축제 기간에는 나태주, 강예슬, 블랙스완, 김의영 등 인기 가수가 참여하는 개막 축하 공연을 비롯해 ‘6번째 나만의 요정 그리기’ 등 다양한 기념품을 받을 수 있는 이벤트가 진행된다.

또 축제를 기념해 특별 제작한 ‘호수길 5 요정 마그넷’ 기념품도 선보인다.

축제 기간 중 갑천면 지역의 상가를 이용하거나 사회관계망서비스(SNS)에 축제 방문을 인증하면 횡성 명품 쌀인 ‘어사 진미’를 증정하는 상생 이벤트도 함께 진행된다.

횡성군 갑천면 대관대리에 있는 횡성호는 남한강 지류인 섬강 물줄기가 횡성댐에 막혀 생긴 호수다.

유역 면적 209㎦, 총저수량 8690만t 규모다.

중금리, 부동리, 화전리, 구방리, 포동리 등 갑천면 5개리가 수몰돼 만들어진 이 호수는 주변을 둘러싼 산과 절묘한 조화를 이루며 절경을 연출하고 있다.

호수를 한 바퀴 도는 길은 모두 6개 구간으로 이뤄져 있다.

횡성댐~대관대리 횡성댐길 3㎞(1코스)와 대관대리~횡성온천 능선길 4㎞(2코스), 횡성온천~화전리 치유길 1.5㎞(3코스), 화전리~망향의동산 사색길 7㎞(4코스), 망향의 동산 일원 가족길 9㎞(5코스), 망향의동산~횡성댐 회상길 7㎞(6코스) 등이다.

이 가운데 햇빛이나 달빛에 비치어 반짝이는 잔물결을 바라보며 여유롭게 주변 풍광을 둘러볼 수 있는 5구간이 가장 인기를 끌고 있는 코스다.

매년 진행되는 ‘횡성 호수길 축제’에는 2~3만 명 안팎의 관광객이 찾고 있다.

안재규 축제위원장은 “초록의 싱그러움을 만끽할 수 있는 아름다운 호수길에서 펼쳐지는 축제에 많은 분이 참여해 소중한 추억을 만드시길 바란다”고 말했다.