‘문학 교과서 속 명작을 만나다’···대구서 문학제·순회전시 등 개최

대구 수성문화원은 오는 7일까지 수성아트피아와 수성못 상화동산 일대에서 ‘제21회 상화문학제’를 개최한다고 5일 밝혔다.

올해는 이상화 시인의 ‘통곡’을 주제시로 선정하고, 시구인 ‘해야 웃지 마라, 달도 뜨지 마라’를 주제로 시대의 아픔을 노래한 시인의 문학정신을 되새길 예정이다.

행사 첫 날인 5일에는 이숭원 문학평론가의 문학강연이 열린다. 이어 상화동산에서는 시 낭송과 해금 연주 등 문학이 함께하는 어울림 마당이 개최된다. 수성문화원은 대구전통문화협회와 함께 전통문화 체험 행사를 마련해 방문객들에게 다채로운 즐길거리도 제공할 예정이다.

오는 6일에는 ‘상화에게 엽서 쓰기’, ‘어린이 그림 사생대회’, ‘상화 둥글 캔버스’ 등 시민 참여형 행사들이 상화동산에서 개최된다. 상화시 뮤지컬 공연과 문학인과 시민이 어우러지는 ‘문학의 밤’ 행사도 예정돼 있다. 시 낭송 대회는 학생부와 대학·일반부로 나눠 오는 7일 열린다.

수성구 관계자는 “수성못의 아름다운 풍경을 배경으로 펼쳐지는 다양한 문학 공연을 통해 어렵게 느껴졌던 문학이 시민들의 오감을 만족시키는 친근한 문화 축제로 다가가길 기대한다”고 말했다.

문학 교과서 속 거장들의 작품을 만날 수 있는 기회도 주어진다.

대구문학관은 오는 8월까지 대구도서관 2층 대구학자료실에서 순회전시를 개최한다고 이날 밝혔다. 100년을 이어온 지역 근대문학의 역사를 되짚어보고, 초·중등 문학 교과서에 수록된 지역 작가들의 작품들을 접할 수 있는 계기가 될 전망이다.

전시공간에서는 현진건의 ‘B사감과 러브레터’, 이상화의 ‘빼앗긴 들에도 봄은 오는가’, 백기만의 ‘靑개고리’, 이장희의 ‘봄은 고양이로다’, 이육사의 ‘절정’, 김춘수의 ‘꽃’, 신동집의 ‘오렌지’ 등 문학 거장 12명의 교과서 수록 작품들과 각 작품이 실린 문예지·작품집 등을 함께 살펴볼 수 있다.

하청호 대구문학관장은 “교과서 속 문학의 거장들이 전한 울림의 순간을 그들의 문장들을 통해 돌이켜 보며, 문학으로 얻게 되는 삶의 소중한 가치를 되새기면 좋겠다”면서 “앞으로도 지역 문학 진흥 및 활성화를 위해 다양한 프로그램을 기획하고 운영하겠다”고 말했다.