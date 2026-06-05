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1초에 63개씩 팔렸다···불닭볶음면 누적 판매 ‘100억개’ 매출 7조원 달성

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본문 요약

삼양식품은 불닭볶음면 등 '불닭' 면류 시리즈의 누적 판매량이 지난달 말 기준으로 100억개를 돌파했다고 5일 밝혔다.

불닭은 현재 한국 라면 수출의 60% 이상을 차지한다.

삼양식품은 불닭 누적 판매량 100억개 돌파를 계기로 '페포'를 불닭 세계관의 새 주인공으로 공개했다.

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1초에 63개씩 팔렸다···불닭볶음면 누적 판매 ‘100억개’ 매출 7조원 달성

입력 2026.06.05 10:42

수정 2026.06.05 11:31

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  • 정대연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

삼양식품 불닭 차세대 캐릭터 페포(PEPPO) 패키지. 삼양식품 제공

삼양식품 불닭 차세대 캐릭터 페포(PEPPO) 패키지. 삼양식품 제공

삼양식품은 불닭볶음면 등 ‘불닭’(Buldak) 면류 시리즈의 누적 판매량이 지난달 말 기준으로 100억개를 돌파했다고 5일 밝혔다. 누적 매출은 7조원을 넘었다. 출시 14년 만에 달성한 대기록이다.

2012년 신제품 소개 차원에서 일본, 독일, 뉴질랜드 등 3개국에 수출하며 첫발을 뗀 불닭은 현재 전 세계 100여개국에서 판매하는 글로벌 브랜드로 성장했다. 2017년 누적 판매량 10억개, 2022년 40억개, 지난해 90억개를 돌파한 데 이어 올해 상반기에 100억개 고지에 올랐다. 불닭은 현재 연간 20억개가 팔리고 있다. 전 세계에서 1초마다 63개씩 판매되는 셈이다.

삼양식품은 불닭 면류 시리즈 수출 확대에 힘입어 지난해 식품업계 최초로 수출 9억 달러를 달성했다. 불닭은 현재 한국 라면 수출의 60% 이상을 차지한다.

삼양식품은 불닭 누적 판매량 100억개 돌파를 계기로 ‘페포’(PEPPO)를 불닭 세계관의 새 주인공으로 공개했다. 그룹 계열사인 삼양애니가 만든 폐포는 기존 캐릭터 ‘호치’가 고추를 먹고 낳은 알에서 태어난 병아리라는 설정을 하고 있다.

삼양식품은 이달부터 페포 캐릭터를 전면에 배치한 새 불닭 포장을 국내에서 선보인다. 또 캐릭터 공식 사이트인 ‘페포월드닷컴’을 열어 인형, 키링, 쿠션 등 상품을 오는 8월부터 판매한다. 삼양식품은 최근 ‘불닭(Buldak)’ 상표권 등록을 추진하는 등 불닭 브랜드를 지식재산권(IP)화하는 데 힘을 쏟고 있다.

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