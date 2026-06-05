인천 동구 철강 노동자 5250명에 생활안정자금 50~80만원 지원

쇠락해 가고 있는 인천 동구의 철강 노동자에게 생활안정자금이 지급된다.

인천시는 고용노동부와 함께 고용 위기에 직면한 동구 철강업 및 유관산업 노동자들의 고용과 생활안정을 위해 철강 노동자 5250명에게 1인당 50~80만원의 생활안정자금 등을 지원한다고 5일 밝혔다.

인천 동구에는 현대제철과 동국제강 등 국내 제강업체가 밀집해 있지만, 최근 쇠락해 고용노동부는 지난 4월 ‘고용위기 선제대응지역’으로 지정하고 40억원을 지원하기로 했다.

이에 따라 인천시는 철강 노동자를 위해 퇴직근로자 재도약 버팀목 지원, 재직근로자 고용안정 지원, 철강업 연관 화물운송종사자 지원 등 ‘인천 철강업 버팀이음 프로젝트’를 추진, 오는 8일부터 30일까지 참여자를 모집한다.

우선 동구 철강업체에서 지난 4월 16일 이후 비자발적으로 퇴사한 노동자 550명에게 생활안정자금이 지원된다.

또 재직하고 있는 철강 노동자 3300명과 철강업 관련 화물운송종사자(개인사업자 포함) 1400명에게도 지원금을 지급한다.

지원금은 부양가족 수에 따라 최대 80만원을 지원한다. 본인 1명이면 50만원, 본인과 부양가족이 1명 있으면 65만원, 부양가족이 2명 이상이면 80만원이다.

인천시는 현금 지급에 따른 행정 부담을 줄이고 지역 내 소비를 활성화하기 위해 전액 지역화폐인 인천e카드로 지급할 예정이다. 지원 신청은 통합접수시스템인 ‘인천버팀이음.kr’로 하면 된다.

생활안정자금 지급 등은 7월 31일부터 1차 지급하고, 이후 순차적 지급할 예정이다

김상길 인천시 경제산업본부장은 “이번 사업은 노동부 심사 의견을 충실히 반영해 예산의 89.5%를 노동자 직접 지원금으로 편성하는 등 지원 효과를 높이는 데 중점을 뒀다”며 “철강산업 노동자들의 고용안정과 지역경제 버팀목 역할을 할 수 있도록 신속하고 투명하게 집행하겠다”고 말했다.