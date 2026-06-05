‘군체’ 흥행질주…개봉 2주 만에 500만 넘본다

연상호 감독의 좀비 영화 <군체>가 개봉 2주만에 관객 수 500만명 고지를 향한다.

5일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 <군체>는 전날 7만9000여명(매출액 점유율 43.9%)이 관람해 일일 박스오피스 1위를 차지했다. <군체>는 지난달 21일 개봉 이후 15일째 일일 박스오피스 정상을 지키고 있다.

<군체>는 개봉 4일째 100만, 5일째 200만, 10일째 300만, 14일째 400만 관객을 돌파하며 올해 개봉작 최단기간 기록을 세우고 있다. 이는 <왕과 사는 남자>보다 빠른 속도로, 현재까지 누적관객수는 412만3000여명이다.

주말 예매율도 선두를 지키며, 주말 500만명을 돌파할지 관심이 쏠린다.

<군체>는 감염 사태가 벌어진 폐쇄된 빌딩에서 생명공학과 교수 세정(전지현)을 비롯한 생존자들이 사투를 벌이는 이야기다. <부산행>(2016), <반도>(2020) 등에 이어 연상호 감독이 선보이는 좀비 영화로, 올해 칸 국제영화제 ‘미드나잇 스크리닝’ 부문에 초청돼 월드 프리미어로 공개되며 팬들의 관심을 모았다.

강동원 주연의 코미디 영화 <와일드 씽>은 전날 4만여명(20.4%)이 관람해 박스오피스 2위에 올랐다.

지난 3일 개봉한 <와일드 씽>은 2000년대 가요계를 휩쓸던 혼성 그룹 트라이앵글이 20년 만에 공연에 나서는 이야기다. 강동원과 엄태구, 박지현이 아이돌 그룹 트라이앵글을, 오정세가 발라드 가수 최성곤 역을 연기한다.

3위는 공포 영화 <백룸>이 차지했다. 유튜버 출신 케인 파슨스 감독의 연출작으로, 할리우드에서 돌풍을 일으킨 <백룸>은 지난달 27일 국내 개봉 후 입소문을 타고 누적 관객 수 60만명에 다가갔다.