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백종원, 1년 만에 유튜브 복귀···“외국인에 한식 알리는 데 집중”

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본문 요약

백종원 더본코리아 대표가 5일 유튜브 채널에 복귀했다.

이후 백 대표는 지난 3월 더본코리아 정기 주주총회에서 "해외에서 한식에 대한 관심이 높다. 유튜브를 통해 한식 조리법을 알리겠다"며 유튜브 복귀를 시사했다.

더본코리아는 "백 대표는 2024년 말 상장 직후부터 특정 시민단체와 유튜버 및 커뮤니티 사이트 유저들이 진행한 170여건의 억지성 민원과 고발 등으로 지난해 5월 활동 중단을 선언했지만 올해 초까지 대부분 무혐의로 종결됐다"며 "백 대표는 앞으로 유튜브에서 우리나라 식문화를 쉽고 재밌게 전달해 외국인에게도 한식을 알리는 데 집중할 것"이라고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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백종원, 1년 만에 유튜브 복귀···“외국인에 한식 알리는 데 집중”

입력 2026.06.05 11:34

수정 2026.06.05 11:45

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  • 정대연 기자

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백종원 유튜브 채널 갈무리

백종원 유튜브 채널 갈무리

백종원 더본코리아 대표가 5일 유튜브 채널에 복귀했다. 지난해 5월 방송 등 활동 중단을 선언한 지 1년여 만이다.

백 대표의 유튜브 채널엔 이날 오전 10시 ‘라면보다 쉬운 초간단 간장냉국수 왔습니다’란 제목의 5분38초짜리 영상이 올라왔다. 백 대표는 이 영상에서 이른 더위에 집에서 간단히 해먹을 수 있는 간장냉국수 레시피를 소개했다. 백 대표는 이 영상에서 유튜브 복귀 소감을 말하진 하지 않았다.

백 대표는 지난해 5월6일 자신의 유튜브 채널을 통해 “현재 촬영 중인 방송을 제외하고 모든 방송 활동을 중단하겠다”며 “이제 방송인이 아닌 기업인 백종원으로서 모든 열정과 온 힘을 더본코리아의 성장에 집중하겠다”고 밝혔다. ‘빽햄’ 가격 논란을 시작으로 농지법 위반, 원산지 표기 오류, 갑질 의혹 등이 잇따라 제기되면서 비판 여론이 커지자 나온 조치였다.

이후 백 대표는 지난 3월 더본코리아 정기 주주총회에서 “해외에서 한식에 대한 관심이 높다. 유튜브를 통해 한식 조리법을 알리겠다”며 유튜브 복귀를 시사했다. 더본코리아는 “백 대표는 2024년 말 상장 직후부터 특정 시민단체와 유튜버 및 커뮤니티 사이트 유저들이 진행한 170여건의 억지성 민원과 고발 등으로 지난해 5월 활동 중단을 선언했지만 올해 초까지 대부분 무혐의로 종결됐다”며 “백 대표는 앞으로 유튜브에서 우리나라 식문화를 쉽고 재밌게 전달해 외국인에게도 한식을 알리는 데 집중할 것”이라고 밝혔다.

백 대표는 유튜브 채널의 인기 코너였던 ‘내꺼내먹 시즌2’도 선보인다. 더본코리아는 “기존 ‘내꺼내먹’이 매장 관리와 운영 점검에 초점을 맞췄다면 ‘내꺼내먹 시즌2’는 점주 상생에 초점을 맞췄다”며 “각 지역의 특산물을 식재료로 활용해 해당 지역 매장에서만 판매하는 특색 있는 지역 한정 메뉴를 개발해 출시까지 이어지는 과정과 스토리를 영상 콘텐츠로 소개할 예정”이라고 밝혔다.

‘백종원’ 채널과 별개로 ‘TBK’와 ‘더본NOW’ 등 2개의 유튜브 채널도 추가로 신규 개편한다. ‘TBK’ 채널은 더본코리아의 해외 진출과 브랜드 메뉴를 소개하는 홍보 채널 역할을 맡고, ‘더본NOW’ 채널은 회사와 브랜드 주요 소식을 전달하는 창구 역할을 맡는다.

더본코리아 관계자는 “백 대표의 유튜브 채널은 초심으로 돌아가 요리 콘텐츠에만 집중할 것”이라며 “기존 백종원 채널에 혼재된 더본코리아 관련 콘텐츠는 철저히 분리해 그 성격에 맞게 ‘TBK’ 채널과 ‘더본NOW’ 채널을 통해 소개할 계획”이라고 말했다.

백종원 유튜브 채널. 더본코리아 제공

백종원 유튜브 채널. 더본코리아 제공

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