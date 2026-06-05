“우리 아들도 20대 연구원” 한화에어로 참사 희생자 합동분향소 ‘눈물바다’

대전 유성구청에 합동분향소 마련돼 유족·시민·정치권·노동계 발길 이어져 허태정 “대전 전체 사업장 안전점검 실시”

5일 대전 유성구청에 마련된 ‘한화에어로스페이스 사고 희생자 합동분향소’. 분향소에는 희생자 5명 이름이 적힌 위패가 나란히 놓였다. 부축을 받으며 분향소를 찾은 유족들은 위패를 보고 주저앉아 오열했다.

희생자들은 한화에어로스페이스 대전사업장 생산팀 소속 30~50대 정규직 직원 3명과 비정규직 2명이다. 비정규직 2명은 입사한 지 100일이 채 되지 않은 20대 청년들이었다. 이들은 폭발과 화재로 시신이 훼손돼 국립과학수사연구원 유전자(DNA) 감식을 거친 뒤에야 사고 발생 사흘 만인 지난 3일 신원이 확인됐다.

유성구청에 마련되는 합동분향소는 오는 25일까지 오전 9시부터 오후 6시 운영된다.

분향소를 찾은 강모씨(50대)는 “우리 아들도 29세고 대전에서 현장 연구원으로 근무 중이어서 이번 사고가 남 일 같지 않다”며 “아침에 출근하며 인사를 나누고 집을 나섰을 텐데 다시 돌아오지 못했다는 생각에 너무 안타깝다”고 말했다. 강씨는 “안전공업 화재에 이어 또다시 지역에서 참사가 발생해 참담하다”고 말했다.

초등학생 자녀와 함께 분향소를 찾은 시민들도 있었다. 대전 중구에 사는 김상기씨(45)는 “재난은 언제든 발생할 수 있지만, 여전히 대응 체계와 안전 시스템은 부족한 부분이 많다”며 “청년들과 시민들이 안전한 사회를 만들기 위해 행정과 지역사회, 시민 모두가 함께 노력해야 한다”고 말했다. 이어 “이번 사고를 계기로 철저한 진상규명과 재발 방지 대책이 마련되길 바란다”고 덧붙였다.

분향소에는 한국노총 의장단을 비롯해 6·3 지방선거 대전지역 당선인들과 지역 국회의원들도 잇따라 찾았다.

허태정 대전시장 당선인도 희생자들을 추모하며 “일어나서는 안 될 사고가 발생해 매우 안타깝고 송구스럽다”며 “최근 대형 화재와 폭발 사고가 잇따르는 만큼 철저한 안전점검과 관리 체계를 구축해 재발을 막겠다”고 말했다.

허 당선인은 방산산업 육성과 함께 노후시설 개선, 인공지능(AI) 기반 안전관리 시스템 구축 등을 추진해 시민 불안을 해소하겠다고 했다. 그는 “희생자들은 국가 산업 발전을 위해 일하다 사고를 당한 만큼 더욱 안타깝다”며 “대전시 전체 사업장에 대한 안전점검을 실시하고 주요 사업장에 대해서는 안전 매뉴얼과 관리 체계를 전면 점검하겠다”고 말했다.

한화에어로스페이스 손재일 대표를 비롯한 임직원들도 분향소를 찾아 희생자들을 추모했다.

한화에어로스페이스는 전국 사업장에 합동분향소를 운영하기로 했다. 분향소는 서울 장교동 한화빌딩을 비롯해 창원1·2·3사업장, 아산사업장, 대전사업장, 대전R&D센터, 보은사업장, 여수사업장, 판교R&D센터 등 전국 10개 사업장에 마련된다.

이번 폭발사고는 지난 1일 오전 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장 56동 세척공실에서 발생했다. 이 사고로 5명이 숨지고 2명이 중경상을 입는 등 모두 7명 사상자가 발생했다.