우편집중국 들어온 국제우편에 신종 마약이···2차 저지선 적발 첫 사례

국제우편물을 통해 공항을 통과한 마약류가 우편집중국에서 실시한 추가 검사에서 적발됐다. 정부가 추가 세관검사를 벌이는 ‘마약 검사 2차 저지선 제도’를 시행한 지 적발된 첫 사례다.

마약범죄 정부합동수사본부(이하 마약합수본)은 5일 해외 마약류 공급업자와 공모해 필로폰과 케타민 등 마약류를 국제 우편물에 숨겨 수입한 혐의(특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 상 향정)로 A씨(20대)를 불구속기소하고 수거책 B씨(30대)를 구속기소했다고 밝혔다.

A씨는 지난 4∼5월 신종 마약인 2C-B 5137정(5억1300여만원 상당)과 케타민 996.47ｇ(6477만원 상당), 필로폰 126.39ｇ(1263만원 상당)을 커피나 사탕 봉투 등에 숨겨 밀수한 혐의를 받는다.

B씨는 2026년 5월 해외 마약류 공급업자의 지시를 받고 서울 강남구 소재 카페 화장실 천장에 은닉된 액상 대마 캡슐 35개를 수거하는 등 밀수된 마약류를 수거하거나 수거하려고 시도한 혐의다.

이들이 들여온 마약은 공항에서 실시한 1차 검사를 통과했지만, 우편집중국에서 실시된 2차 세관검사에서 적발됐다.

마약 검사 2차 저지선 제도는 전국 주요 5개 우편집중국과 광역우편물류센터에 세관검사장을 설치해 공항만(공항과 항만)에서의 1차 마약 검사에서 미처 적발하지 못한 마약류를 우편집중국 배송 단계에서 다시 한번 걸러내는 시스템이다.

마약 밀수 상당수가 국제우편을 이용하는 데다 공항만에서 적발되지 못한 마약류가 국내에서 유통되고 소비되는 점에 착안해 올해 4월 1일부터 본격 시행됐다. 이번 적발은 제도 확대 시행 20일 만인 4월 21일 안양우편집중국에서 네덜란드발 신종마약(2C-B)을 검색하는 과정에서 포착하며 이뤄졌다.

마약 합수본 관계자는 “2차 검색을 실시하는 건 우리나라가 최초 사례”라며 “앞으로도 관세청 등 관계 기관과 긴밀히 협조해 1·2차 저지선 제도를 고도화하고 마약밀수 저지 안전망을 강화해가겠다”고 말했다.