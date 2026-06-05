수족구병 유행 조짐···6세 이하 환자 한 주 새 2배 증가

최근 6세 이하 영유아를 중심으로 수족구병 환자가 급증하며 여름철 유행 조짐을 보이고 있다.

질병관리청은 수족구병 표본감시 결과 최근 3주간 수족구병 환자가 증가 추세라고 5일 밝혔다. 22주차(5월 25~31일) 수족구병 의사환자분율은 외래환자 1000명당 4.3명으로, 20주차 1.7명, 21주차 2.3명에 이어 3주 연속 증가세를 보였다. 특히 0~6세 소아에서는 1000명당 5.9명으로 집계돼 전주(2.9명)보다 약 2배 늘었다.

질병청은 수족구병이 매년 5월부터 증가하기 시작해 6~9월 사이 유행하는 특성을 고려하면 당분간 환자가 계속 늘어날 것으로 전망했다.

수족구병은 콕사키바이러스와 엔테로바이러스 등에 의해 발생하는 급성 감염병으로, 주로 5세 이하 영유아에게서 발생한다. 손과 발, 입안에 물집성 발진이 생기고 발열·인후통·식욕부진 등이 나타난다. 감염자의 침이나 콧물, 대변 등을 통해 전파되며 어린이집·유치원 등 단체생활 공간에서 확산하기 쉽다.

대부분 환자는 7~10일 이내 자연 회복되지만 드물게 뇌수막염·뇌염 등 중증 합병증으로 이어질 수 있어 주의가 필요하다. 질병청은 의심 증상이 나타나면 의료기관 진료를 받고 어린이집·유치원 등 다중이용시설 이용을 자제할 것을 권고했다.

질병청은 특히 외출 후와 식사 전후, 배변 후에는 비누로 30초 이상 손을 씻고 장난감·놀이기구 등 아이들이 자주 접촉하는 물품을 주기적으로 소독해야 한다고 예방수칙을 안내했다.