민주당, 선관위·KBS의 ‘홍어’ 그래픽 논란에 “책임 있게 경위 밝혀야”

더불어민주당이 5일 중앙선거관리위원회와 KBS가 특정 지역을 비하하는 상징물이 담긴 영상을 노출한 것을 비판했다.

전진숙 민주당 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 “KBS와 선관위는 책임 있게 경위를 밝혀야 한다”라며 “소리소문없이 영상을 내리는 비겁한 도피로 끝낼 일이 아니다”라고 밝혔다.

앞서 지난달 28일 중앙선관위 공식 유튜브 채널에 게시된 개표 참관인 안내 홍보 영상에서 홍어 모양 그래픽이 등장했다. 해당 장면은 영상 속 캐릭터들이 한숨을 쉬는 대목으로, 뜬금없이 코와 입 부분에서 ‘홍어’ 모양 그래픽이 말풍선처럼 노출됐다. 홍어는 온라인 커뮤니티 일간베스트(일베) 회원 등 일부 누리꾼이 호남 지역을 비하할 때 사용하는 용어다. 이 영상은 KBS의 자회사인 KBS N이 외주를 통해 제작했다. KBS 지상파 개표방송 화면에도 송출됐다. 선관위는 전날 영상을 비공개 처리했다.

KBS는 전날 <뉴스9>에서 “깊이 사과한다”라며 진상 조사를 통해 관련자에게 책임을 묻겠다고 밝혔다. 선관위 측도 “지역 비하 등 특정 의도를 갖고 해당 이미지를 넣은 게 아니”라고 해명했다.

전 대변인은 “해당 지역 시민들에게 깊은 모욕감을 주는 일”이라며 “두 기관의 공공성이 얼마나 허술하게 관리되고 있는지를 보여주는 지표”라고 말했다. 이어 “문제의 본질은 공적 콘텐츠를 다루는 기관으로서 최소한의 검수조차 작동하지 않았다는 데 있다”라며 “두 기관 모두 민주주의에 대한 높은 감수성과 무거운 공적 책임을 가져야 한다”고 했다.