삼성 준감위원장 “노사, 건강한 긴장관계 정립해야…국민 앞에 겸손해야”

이찬희 삼성 준법감시위원회 위원장은 “삼성이 글로벌 최고가 되기 위해서는 노사 간 건강한 긴장관계가 정립되어야 한다”며 ‘노사 상생’을 강조했다.

이 위원장은 5일 공개된 ‘삼성 준감위 2025 연간보고서’ 발간사에서 최근 마무리된 삼성전자 노사의 성과급 협상과 관련 “노사 간은 물론이고 노노 간에 있어서도 인권 및 준법경영에 반하는 위법이 있는지 면밀히 지켜봤다”면서 “적잖은 우려 속에서 진행되었지만, 삼성은 준법경영이라는 측면에서 성숙한 모습을 보여줬다”고 밝혔다. 이 위원장은 그러면서 “지금은 경영과 준법, 노조와 회사, 삼성과 구긴이 2인3각의 묘를 발휘하여야 할 시점”이라며 준법 경영과 노사 상호존중과 상생, 국민에 대한 책임의식을 강조했다.

이 위원장은 노사 관계와 관련 “노조는 구성원들의 권리를 보장받고 확대하고자 하며, 회사는 안정적 성장을 위해 연구개발 및 새로운 분야에 투자하려고 한다”면서 “한쪽에 치우침 없이 노사 모두가 만족할 만한 접점을 찾도록 최선을 다해서 소통해야 할 것”이라고 밝혔다. 또한 최근 노사 합의와 관련 “오늘의 삼성은 모든 구성원의 열정과 헌신으로 만들어졌지만 국민의 관심과 지원이 없었다면 불가능한 일”이라며 “국민은 언제든지 원칙과 공정의 잣대로 준엄하게 평가한다는 사실을 가슴 깊이 새기며, 국민 앞에 겸손해야 한다”고 밝혔다.

이 위원장은 준감위가 4기에 노동 분야에 전문성이 있는 위원들을 영입했다고도 밝혔다. 김경선 신임 준감위원은 보고서에서 전쟁, 상법, ‘노란봉투법’ 등 노동법 개정을 언급하며 “인공지능(AI) 시대를 맞아 전례 없는 반도체 산업의 호황을 맞이하여 당초 예상을 뛰어넘는 성과에 대한 배분을 둘러싸고 노조의 요구도 매우 높아지고 있는 실정”이라며 “그럼에도 불구하고 글로벌 스탠다드로 되어있는 준법 경영의 가치는 지속적으로 지켜나가야 할 것”이라고 밝혔다.

보고서에 따르면 준감위는 4기 위원회 출범에 맞춰 위원회 노동인권 소위원회, 거버너스 소위원회 등으로 소위원회를 개편했고, 올해 노사관계 자문그룹 간담회 개최 등을 통해 준법감시 활동을 벌였다.

또한 삼성E&A가 신규 협약 관계사로 합류하면서 삼성전자·삼성물산·삼성SDI·삼성전기·삼성SDS·삼성생명보험·삼성화재해상보험 총 8곳으로 협약 관계사를 확대했다.