‘캠핑카 알박기 주차, 이제 그만’···대구, 공영주차장 특별점검

대구시는 오는 8일부터 3주간 공영주차장 내 캠핑카의 이른바 ‘알박기 주차’ 행위 등을 중점적으로 살핀다고 5일 밝혔다.

점검 대상은 대구시 공영주차장 202곳(7602면)과 구·군 공영주차장 1101곳(2만2128면) 등 1303곳이다. 캠핑카·카라반 등의 장기주차, 주차장 내 야영 및 취사행위, 규격 외 주차 등이 중점 점검 대상이다.

대구시는 현장 확인 후 안내문을 부착하고, 이동 주차 안내 등 계도 중심의 점검을 벌일 계획이다. 개정 주차장법 시행에 앞서 관련 내용을 적극적으로 알려 시민 불편을 최소화겠다는 의도다.

개정된 법안은 국가기관·지자체·공공기관 등이 설치한 무료주차장에서 정당한 사유 없이 일정 기간 이상 계속 주차하는 행위를 금한다. 위반 시 최대 100만원 이하의 과태료를 부과할 수 있도록 규정한다.

또한 장기주차 단속기준도 기존 ‘주차구획’ 기준에서 ‘주차장 전체’ 단위로 확대된다. 이에 따라 단속을 피하기 위해 같은 주차장 내에서 차량 위치만 옮겨가며 장기주차하는 행위도 단속 대상에 포함된다. 오는 8월28일부터 개정 사항이 반영된다.

허준석 대구시 교통국장은 “캠핑카 등의 장기주차와 규격 외 주차는 다른 이용자들의 불편을 초래할뿐만 아니라 주차장 안전에도 영향을 줄 수 있다”면서 “개정 주차장법 시행 이전에 변경 사항을 충분히 알려 ‘시민 모두의 주차장’이라는 본래 기능을 회복하도록 노력하겠다”고 말했다.