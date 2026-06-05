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‘3선’ 박준희 관악구청장 “관악산 방문, 지역경제 활력으로 연결”

입력 2026.06.05 12:13

박준희 관악구청장(왼쪽 두 번째)이 지난 4일 신림빗물펌프장에서 배수 처리 상황을 살피고 있다. 관악구 제공

박준희 관악구청장(왼쪽 두 번째)이 지난 4일 신림빗물펌프장에서 배수 처리 상황을 살피고 있다. 관악구 제공

6·3 지방선거에서 3선에 성공한 박준희 관악구청장이 “관악산 방문이 지역경제 활력으로 이어지도록 본격적인 ‘체류형 관광 정책’을 가동할 것”이라고 말했다.

5일 서울 관악구에 따르면 박 구청장은 당선이 확정된 전날 오전 업무에 복귀한 뒤 인헌동 한 식당을 찾아 이같이 말했다. 해당 식당은 관악산 등반 인증 할인 이벤트에 참여 중인 업소다.

등반 인증 할인은 관악구가 시행하는 ‘관악산 연계 지역 상권 활성화 종합 대책’ 가운데 하나다. 관악산 연주대 정상에 올라 촬영한 인증 사진을 제시하면 지역 내 맛집 260곳에서 10% 할인을 제공한다.

관악구는 지난 3월 관악산 방문객 상권 유입을 위한 전담 조직을 꾸리고, 4월부터 4개 분야 25개 사업을 추진해 왔다. 오는 9일에는 ‘관악산 상권 활성화 추진상황 보고회’를 연다.

박 구청장은 이날 신림공영차고지 저류조와 신림빗물펌프장도 점검했다. 현장 직원들에게 기습적인 폭우에 철저히 대비해 줄 것을 당부했다.

이어 봉림교 상류부에 개장한 별빛내린천 음악분수 현장에서 주민들을 만났다. 박 구청장은 민선 7·8기에 걸쳐 별빛내린천 명소화 사업을 중점적으로 추진했다. 도림천에 ‘별빛내린천’이라는 이름을 붙이고 시비 포함 총사업비 375억원을 들여 복원했다. 민선 9기에는 봉천천 생태하천 복원을 마칠 계획이다.

박 구청장은 “앞으로의 4년도 구민과의 세 번째 약속을 지키며 민선 9기 대장정을 이끌어 나가겠다”고 말했다.

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