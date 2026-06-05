꽃과 촛불, 불경과 헌법…탄압에도 톈안먼 희생자 추모하는 홍콩 시민들

4일 톈안먼 시위 37주년 홍콩에서 7명 연행

톈안먼 시위 37주년인 4일(현지시간) 홍콩 당국이 대규모 추모 행사를 불허한 가운데 개별 추모 퍼포먼스에 나선 7명이 경찰에 연행됐다.

홍콩 독립언론 홍콩프리프레스(HKFP)에 따르면 이날 오후 6시쯤 해산 정당 사회민주연맹의 찬포잉 전 의장이 검은색 원피스에 노란색 종이꽃을 들고 홍콩 대표 번화가 코즈웨이 베이에 나타났다. 코즈웨이 베이에는 경찰이 대대적으로 배치돼 있었으며, 2020년 홍콩보안법 도입 전까지 톈안먼 시위 추모 행사가 열리던 인근 빅토리아 공원에서는 4년째 음식 축제가 열리고 있었다.

경찰은 찬 전 의장의 행동이 ‘공공장소 소란 행위’에 해당할 수 있다고 경고하며 꽃을 가방에 넣으라고 했지만 찬 전 의장이 따르지 않자 그를 순찰차에 태워 연행했다.

이날 오후 7시15분쯤에는 침묵의 소리(the sound of silence)라고 적힌 검은색 티셔츠 차림에 눈가리개를 한 남성이 코즈웨이 베이에 나타났다. 그는 빨간색 마커 팬으로 팔에 글씨를 쓰다가 경찰에 붙잡혔다. 그는 경찰에 연행되기 전 ‘중화인민공화국 헌법’이라고 적힌 소책자를 꺼내 들었다.

이 남성은 지난해 ‘사회주의 핵심가치’라고 적힌 티셔츠를 입고 빅토리아 공원에 나타났으며, 2024년에는 톈안먼 시위 기념일에 열린 음식 축제에 체 게바라가 그려진 티셔츠를 입고 나타났다고 홍콩 독립매체 더콜렉티브가 전했다.

민주 활동가 루이 옥린은 오후 5시쯤 합장 자세로 불경 대자비경을 읊으며 40분 동안 빅토리아 공원과 코즈웨이 베이를 오갔다. HKFP는 오후 8시 그가 지하철역에 들어갈 때까지 경찰이 따라다녔다고 전했다.

작은 촛불을 든 남성, 허공에 손짓으로 6과 4를 쓰려던 여성도 “선동적 행위”라는 경고를 받고 경찰에 체포됐다.

홍콩 경찰은 이날 톈안먼 추모와 관련해 남성 5명, 여성 2명 등 총 7명을 체포했다고 홍콩 언론들이 전했다. 체포된 이들은 모두 조사를 마치고 석방된 것으로 알려졌다. HKFP는 빅토리아 공원 안팎에 많은 경찰이 배치됐지만 경찰이 지난해보다는 관대한 태도를 보였다고 전했다.

인권단체 국제 앰네스티 홍콩 지부의 페르난도 청 대변인은 성명에서 “빅토리아 공원의 촛불 추모집회가 당국에 의해 진압된 지 올해로 7년째”라며 “하지만 전 세계적으로 촛불을 결코 꺼질 수 없다. 홍콩에서부터 전 세계 디아스포라 공동체에 이르기까지, 사람들은 창의력과 회복력으로 6월4일의 기억을 이어가고 있다”고 밝혔다.

앰네스티 홍콩 지부는 다음 달 보안법 위반 혐의로 재판이 예정된 민주 활동가 초우항텅과 리척얀 등의 석방을 요구했다. 초우항텅은 2023년 5·18 기념재단으로부터 광주인권상을 수상한 인권변호사다.

이날 홍콩 주재 미국영사관은 창턱에 촛불을 켜 둔 모습을 SNS에 공유했다. 프랑스 영사관은 SNS에 “EU는 평화적으로 인권과 기본적 자유를 옹호하는 모든 이들과 계속해서 함께할 것”이라는 내용의 성명을 게시했다.