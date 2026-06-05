세계유산 ‘한국의 갯벌’ 확대 등재 전망···서산·고흥·무안·여수 포함

생태계의 보고이자 철새 서식지로 평가받는 한국의 갯벌이 유네스코 세계유산에 확대 등재될 전망이다.

5일 국가유산청에 따르면 유네스코 세계유산위원회(WHC)의 자연유산 분야 자문기구인 국제자연보전연맹(IUCN)은 ‘한국의 갯벌 2단계’(Getbol, Korean Tidal Flats PhaseⅡ)의 세계유산 확대 등재를 권고했다.

유네스코 세계유산은 문화유산과 자연유산, 복합유산으로 나뉘며 국제기념물유적협의회(ICOMOS·이코모스)와 IUCN이 각국이 신청한 후보 유산을 심사한다. 이들 자문기구는 ‘등재’, ‘보류’, ‘반려’, ‘등재 불가’ 등의 권고안 가운데 하나를 택해 세계유산센터와 당사국에 전달한다. 등재 권고를 받은 유산은 이변이 없는 한 세계유산위원회에서 등재된다.

‘한국의 갯벌 2단계’는 오는 7월 부산에서 열리는 제48차 유네스코 세계유산위원회에서 등재 여부가 결정된다. 확대 등재에 도전하는 지역은 충남 서산과 전남 고흥·무안·여수 갯벌이다. IUCN 측은 “‘한국의 갯벌 2단계’가 세계유산의 등재 기준 10번, 즉 생물다양성과 멸종위기종 보전의 중요성을 충족한다고 평가하고, 기존의 세계유산 경계를 대폭 수정하는 중대한 경계 변경을 승인할 것”을 세계유산위원회에 권고했다.

‘한국의 갯벌’은 멸종위기종 철새를 비롯해 생물 2000여종이 살아가는 공간이다. 동아시아∼대양주를 잇는 철새 이동 경로의 중간 기착지이자 대체 불가능한 철새 서식지 보전에 기여하는 가치를 인정받아 2021년 세계유산에 등재됐다.

확대된 ‘한국의 갯벌’은 서남해안 갯벌을 아우르게 된다. 2단계 등재가 확정되면 보성-순천-여수-고흥갯벌, 신안-무안 탄도만 갯벌, 무안 함해만 갯벌, 고창갯벌, 서천갯벌, 서산갯벌 등 총 6곳으로 구성된다.

IUCN은 확대 등재 권고를 하면서 “향후 잠재적 탁월한 보편적 가치를 지닌 추가 갯벌 지역에 대한 분석과 지역사회 지지 확보 노력을 지속할 것”을 제안했다. 이와 함께 “전통적인 어업 및 갯벌 자원 채취 관행이 지속가능하게 계승될 수 있도록 할 것과, 황해 생태계와 동아시아-호주 철새이동경로의 핵심 서식지 보전을 위해 관련 당사국들과의 국제협력을 지속적으로 강화할 것”을 권고했다.

앞서 ‘한국의 갯벌’은 2021년 제44차 세계유산위원회에서 서천갯벌, 고창갯벌, 신안갯벌, 보성-순천갯벌 등 4개 갯벌이 “과학이나 보존 관점에서 멸종위기종 등 생물학적 다양성의 현장 보존을 위해 가장 중요하고 의미 있는 자연 서식지”로서 가치를 인정받은 바 있다. 당시 세계유산위원회는 유산의 탁월한 보편적 가치(OUV)를 더욱 강화하기 위해 2단계 확대 등재 추진을 권고한 바 있다. 당초 추가 후보로 9곳이 거론됐으나, 강화갯벌(천연기념물 ‘강화 갯벌 및 저어새 번식지’) 등은 신청 과정에서 빠졌다.

한국은 총 17건의 세계유산을 보유하고 있다. 1995년 ‘석굴암·불국사’, ‘해인사 장경판전’, ‘종묘’를 시작으로 지난해 ‘반구천의 암각화’를 목록에 올렸다. 그중 자연유산은 ‘제주화산섬과 용암동굴’(2007년), ‘한국의 갯벌’이다.

내년에는 조선의 수도였던 한양을 방어하기 위해 축조된 ‘한양의 수도성곽’(Capital Fortifications of Hanyang)이 세계유산 등재에 도전한다.