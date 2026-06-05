[속보]젠슨 황, 김포공항 도착 “협력사·고객사에 감사 전하고 싶어 왔다”

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 오후 김포공항을 통해 한국에 입국했다.
황 CEO는 이날 오후 1시20분쯤 전세기를 타고 김포공항에 도착했다. 황 CEO의 방한은 지난해 10월 말 이후 약 7개월 만이다.
황 CEO는 공항에서 취재진과 만나 “협력사·고객사에 감사 전하고 싶어 왔다”고 밝혔다.
황 CEO는 서울 시내로 이동해 주요 인사들과 만날 예정이다.
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입력 2026.06.05 13:43
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젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 오후 김포공항을 통해 한국에 입국했다.
황 CEO는 이날 오후 1시20분쯤 전세기를 타고 김포공항에 도착했다. 황 CEO의 방한은 지난해 10월 말 이후 약 7개월 만이다.
황 CEO는 공항에서 취재진과 만나 “협력사·고객사에 감사 전하고 싶어 왔다”고 밝혔다.
황 CEO는 서울 시내로 이동해 주요 인사들과 만날 예정이다.
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