[속보]젠슨 황, 김포공항 도착 “협력사·고객사에 감사 전하고 싶어 왔다”

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 오후 김포공항을 통해 한국에 입국했다.

황 CEO는 이날 오후 1시20분쯤 전세기를 타고 김포공항에 도착했다. 황 CEO의 방한은 지난해 10월 말 이후 약 7개월 만이다.

황 CEO는 공항에서 취재진과 만나 “협력사·고객사에 감사 전하고 싶어 왔다”고 밝혔다.

황 CEO는 서울 시내로 이동해 주요 인사들과 만날 예정이다.