산업부 차관, 아람코 다운스트림 사장 만나 협력 방안 집중 논의

“전략 비축유 및 원유 저장 인프라 협력 가능성 등 논의”

중동전쟁 불확실성이 지속하는 가운데 문신학 산업통상부 차관이 사우디아라비아 국영 석유회사 ‘아람코’ 고위급을 만나 향후 협력 방안을 논의했다.

산업부는 5일 서울 모처에서 문 차관이 모하메드 알 카타니 아람코 다운스트림 부문 사장을 만나 안정적 원유·나프타 수급 등 중장기적 자원 안보 협력 방안과 플랜트 건설 협력 확대 방안을 집중 논의했다고 밝혔다. 알 카타니 사장은 아람코의 정제·석유화학·글로벌 투자 및 트레이딩 등 다운스트림(Downstream) 부문을 총괄하고 있다.

이날 만남에서 문 차관은 중동전쟁 발발 이후 사우디아라비아 측이 원유·나프타 등 핵심 자원의 안정적 수급을 위해 적극적으로 협력해 준 것에 대해 감사의 마음을 전했다. 이어 향후 어떠한 공급망 교란 상황 발생 시에도 한국이 필요한 에너지 자원에 적시에 접근할 수 있도록 아람코 측의 지속적인 관심과 적극적인 협력을 당부했다고 산업부는 전했다.

특히 양측은 양국의 자원 안보 대응 역량을 강화를 지원하기 위해 전략 비축유, 원유 저장 인프라 활용을 통한 협력 가능성을 논의하고, 향후 협력 분야를 지속적으로 모색해 나가기로 뜻을 모았다.

문 차관은 또 사우디아라비아 내 석유·가스·석유화학 등 주요 에너지 프로젝트에서 핵심적 역할을 하는 아람코에 대해 언급하고, 세계적인 기술력과 프로젝트 수행 역량을 갖춘 한국 기업들이 아람코의 프로젝트에 더 폭넓게 참여할 수 있도록 지속적인 관심과 협력을 당부했다.

산업부 관계자는 “앞으로도 아람코와의 긴밀한 소통 채널을 유지하며 원유 수급 등 자원 안보 협력을 공고히 하고, 우리 기업들의 중동 지역 플랜트 수주 활동을 적극적으로 지원해 나갈 계획”이라고 밝혔다.