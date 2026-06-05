열차 운전실 CCTV 설치 의무화된다…국토부, 개정안 입법예고

모든 열차에 영상기록장치(CCTV) 설치를 의무화하는 방안이 추진된다. 철도 사고 원인의 명확한 규명과 철도 안전 강화를 위해서다.

국토교통부는 이 같은 내용을 담은 철도안전법 시행령·시행규칙 일부개정안을 오는 7월15일까지 입법예고한다고 5일 밝혔다. 입법예고는 정부가 법을 만들거나 바꾸기 앞서 국민에게 미리 알려 의견을 듣는 절차다.

국토부는 열차 블랙박스(운행정보기록장치) 등을 통해 운전조작 상황을 파악할 수 있는 경우 운전실 CCTV 설치를 면제하던 예외 규정을 삭제해 모든 열차의 운전실 CCTV 설치를 의무화할 예정이다.

CCTV 영상은 철도교통사고 발생 시에만 이용·제공하도록 하고, 보관기간은 48시간으로 제한하는 등 기관사의 개인정보 침해를 줄일 수 있는 방안도 함께 마련할 계획이다.

국토부는 사고 예방을 위해 열차 운행 중 기관사의 휴대전화 사용에 대한 제재도 강화한다. 기존에는 휴대전화를 쓰다 적발되면 주의나 경고 수준에 그쳤지만, 앞으로는 음주운전에 준하는 징계를 받게 된다.

개정안 전문은 국토부 홈페이지에서 확인할 수 있다. 의견은 국회입법예고시스템을 통해 제출하면 된다.