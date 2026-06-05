[속보]이 대통령, G7 정상회의 참석 위해 9일 출국…8박9일 유럽 순방

이재명 대통령이 프랑스에서 열리는 주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 위해 오는 9일 출국한다.

위성락 국가안보실장은 5일 청와대 브리핑을 통해 이 대통령의 8박9일간의 유럽 순방 일정을 공개했다. 이 대통령은 오는 9~18일 벨기에, 유럽연합(EU), 이탈리아 교황청을 차례로 방문하고 프랑스 에비앙에서 열리는 G7 정상회의에 참석한다.

이 대통령은 먼저 오는 9일 벨기에 브뤼셀에 도착해 동포와 만찬 행사를 가진다. 이어 한·벨기에 정상회담을 한 후 벨기에 국왕과 면담한다.

이 대통령은 10일 오후 브뤼셀에서 EU와 정상회담·협정 서명식을 가진다.

이탈리아로 이동해 12일 조르자 멜로니 총리와 소인수 회담과 확대 회담을 가진 후 양해각서(MOU) 교환식을 한다. 13일에는 이탈리아 피렌체로 이동해 토스카나 주지사과 피렌치 시장을 접견한다.

이 대통령은 14~15일에는 교황청에 방문한다. 14일 성 바오로 성당에서 평화와 연대를 위한 특별 미사에 참석하고 이튿날 레오 14세 교황과 면담한다.

이 대통령은 올해 G7의장국인 프랑스 에비앙에서 16~17일 열리는 G7 정상회의에 참석한다. 위 실장은 “한국이 2년 연속 G7 정상회의에 참석하면서 G7 플러스 글로벌 책임 강국으로 위상을 공고화할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.