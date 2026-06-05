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본문 요약

이재명 대통령이 프랑스에서 열리는 주요 7개국 정상회의 참석을 위해 오는 9일 출국한다.

이 대통령은 오는 9~18일 벨기에, 유럽연합, 이탈리아 교황청을 차례로 방문하고 프랑스 에비앙에서 열리는 G7 정상회의에 참석한다.

이 대통령은 먼저 오는 9일 벨기에 브뤼셀에 도착해 동포와 만찬 행사를 가진다.

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[속보]이 대통령, G7 정상회의 참석 위해 9일 출국…8박9일 유럽 순방

입력 2026.06.05 14:02

수정 2026.06.05 14:16

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이재명 대통령이 지난 4일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 지난 4일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 프랑스에서 열리는 주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 위해 오는 9일 출국한다.

위성락 국가안보실장은 5일 청와대 브리핑을 통해 이 대통령의 8박9일간의 유럽 순방 일정을 공개했다. 이 대통령은 오는 9~18일 벨기에, 유럽연합(EU), 이탈리아 교황청을 차례로 방문하고 프랑스 에비앙에서 열리는 G7 정상회의에 참석한다.

이 대통령은 먼저 오는 9일 벨기에 브뤼셀에 도착해 동포와 만찬 행사를 가진다. 이어 한·벨기에 정상회담을 한 후 벨기에 국왕과 면담한다.

이 대통령은 10일 오후 브뤼셀에서 EU와 정상회담·협정 서명식을 가진다.

이탈리아로 이동해 12일 조르자 멜로니 총리와 소인수 회담과 확대 회담을 가진 후 양해각서(MOU) 교환식을 한다. 13일에는 이탈리아 피렌체로 이동해 토스카나 주지사과 피렌치 시장을 접견한다.

이 대통령은 14~15일에는 교황청에 방문한다. 14일 성 바오로 성당에서 평화와 연대를 위한 특별 미사에 참석하고 이튿날 레오 14세 교황과 면담한다.

이 대통령은 올해 G7의장국인 프랑스 에비앙에서 16~17일 열리는 G7 정상회의에 참석한다. 위 실장은 “한국이 2년 연속 G7 정상회의에 참석하면서 G7 플러스 글로벌 책임 강국으로 위상을 공고화할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

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