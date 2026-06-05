항암제 내성 보이는 전이암··· 정상세포 보존하면서 암세포만 사멸시키는 신물질 발견









항암제에 내성을 보이는 암세포는 사멸시키면서 정상세포에는 부작용이 나타나지 않는 신물질을 발견한 연구 결과가 발표됐다.

연세대 의과대학 외과학교실 박기청 교수, 강남세브란스병원 간담췌외과 임진호 교수, 분당차병원 최경화 교수, 테라퓨틱스엔엠씨(Therapeutics NMC) 공동 연구팀은 기존 항암제로는 치료가 어려운 전이암에 치료 효과를 보이는 신물질 ‘PPS03’을 발견했다고 5일 밝혔다. 이 연구는 국제학술지 ‘생체재료학(Biomaterials)’에 게재됐다.

정상세포와 암세포는 모두 대사 과정에서 세포의 성장 신호라 할 수 있는 활성산소종(ROS)을 발생시킨다. 활성산소종은 일정 기준치를 초과해 과도하게 쌓이면 세포를 사멸시키는 작용을 하므로 국내외 연구진들은 암세포 사멸을 위해 활성산소종을 증가시키는 방법을 시도해왔다. 문제는 암세포뿐 아니라 정상세포도 활성산소종을 만들어내기 때문에 함께 사멸되는 부작용이 발생한다는 점에 있었다.

연구진은 정상세포와는 달리 전이암세포에서는 ‘거대음작용(macropinocytosis)’이 흔하게 발생한다는 점에 주목했다. 거대음작용이란 세포가 영양분 획득을 위해 주변 액체를 흡수하는 현상을 말한다. 이에 따라 전이암세포가 거대음작용을 하며 흡수하는 물질 중 활성산소종을 증가시켜 암세포를 사멸하는 효과를 보이는 물질이 있는지 분석한 결과, 신물질 PPS03이 발견됐다. 정상세포는 이 신물질을 흡수하지 않았고, 전이암세포가 흡수하면 PPS03에서 나온 철 이온과 셀레노메티오닌 이온이 활성산소종을 증가시키는 것으로 확인됐다.

연구진은 기존 항암제에 내성을 보이는 간암 환자의 암세포 조직을 대상으로 이 같은 현상을 입증했다고 밝혔다. 임진홍 교수는 “PPS03은 기존 항암제에 내성을 가진 전이암에 효과를 보였을 뿐만 아니라 정상세포는 공격하지 않아 부작용도 줄일 수 있다”고 말했다. 박기청 교수는 “이번 연구에서 전이암 특이적 항암효과를 확인한 신물질은 현재 임상연구를 준비 중이며 상용화를 통해 글로벌 항암제 시장에서 게임 체인저로 작용할 것”이라고 덧붙였다.