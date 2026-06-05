젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 오후 김포공항을 통해 한국에 입국했다. 그는 공항을 나서면서 취재진과 만나 “코리안 프라이드 치킨이 그리웠다”며 웃어보였다. 황 CEO는 “한국은 세계적인 제조 중심지”라며 “로봇·피지컬 AI 적용이 가능하다”고 밝혔다.

황 CEO의 방한은 지난해 10월 말 이후 약 7개월 만이다.

다음은 황 CEO와 취재진의 일문일답과 주요 발언들.

“치킨이 그리웠다. (웃음)”

“한국에 다시 온 이유는 이곳에 있는 모든 파트너와 고객들에게 감사를 전하기 위해서다. 우리는 매우 중요한 일을 많이 진행하고 있다. 알다시피 인공지능(AI) 인프라 구축이 전 세계적으로 가속화하고 있다. 엔비디아는 지난해 매우 의미 있는 한 해를 보냈고 한국 시장 역시 아주 잘 가고 있다. 기쁘게 생각한다.”

“올해 하반기는 상반기보다 시장 규모가 훨씬 더 커질 것이고 내년은 엄청나게 성장할 전망이다. 따라서 우리 파트너들이 엔비디아와 한 방향으로 정렬하고 준비를 마쳤는지 확인하고자 한다. 해야 할 일이 많다. 현재 우리 파트너들은 아주 잘해내고 있다.”

“주요 목적은 우리의 공급망을 조율하는 것이다. 우리 모두 엄청난 양의 기술 제품을 제조해야 하기 때문이다. 디램(DRAM), 고대역폭메모리(HBM), 칩 등이 여기에 해당한다. 우리는 매우 중요하고 거대한 AI 인프라 구축을 진행 중이다. 상반기는 이미 성공적이었다. 우리 시스템인 ‘그레이스 블랙웰(Grace Blackwell)’은 아주 잘 가고 있고, 차세대 아키텍처인 ‘베라 루빈(Vera Rubin)’은 본격적인 양산에 들어갔다. 하반기에는 매우 바빠질 것이다.”

-한국을 위해 가져온 선물이 있나.

“한국을 위한 선물을 가져왔냐고 묻는가. 한국을 위해 엄청난 비즈니스를 가져왔다! (웃음) 농담이고, 몇 가지 깜짝 선물이 준비돼 있다.”

-어떤 깜짝 선물인지 미리 말해줄 수 있나.

“지금은 말할 수 없다. 미리 말하면 깜짝 선물이 되지 않기 때문이다.”

-국내 기업들과의 미팅 일정이 어떻게 되나.

“현대자동차, LG, SK, 그리고 당연히 삼성과 네이버 등과 많은 미팅이 예정돼 있다. 정말 많은 회의 일정을 잡았다.”

-메모리 파트너사들이 내년에 주력 파트너로 HBM을 공급하게 되나.

“내년 계획은 아직 확실하지 않다. 계획이 확정되는 대로 알리겠다.”

-한국식 바비큐를 좋아하는지, 오늘 저녁에 먹을 예정인지 궁금하다.

“한국식 바비큐를 아주 좋아한다. 한국식 프라이드치킨도 좋아하고 삼계탕도 훌륭하다. 한국 음식은 전부 맛있다.”

-컴퓨터용 신형 RTX를 홍보할 계획도 있나.

“그 부분도 이야기할 수 있다. 우리는 ‘RTX AI PC’를 발표했다. 이는 지난 40년 동안 이루어진 PC 디자인 중 최초의 완전한 재설계다. 이 PC는 오늘날 우리가 PC에서 할 수 있는 모든 작업을 수행하도록 설계됐다. 세계에서 가장 발전한 PC다. 앞으로 PC에서 사용자의 비서 역할을 할 ‘AI 에이전트’를 지원할 준비도 돼 있다. 이에 대해 매우 기대가 크다.”

-최근 제기된 HBM 품질 테스트 상태에 대한 루머에 대해 어떻게 생각하나.

“어떤 루머를 말하는가. 우리는 고속 메모리를 많이 사용할 것이다. 물론 메모리 공급은 제한적이기 때문에 모든 시스템에서 이를 스마트하게 활용해야 한다. 가능한 한 많은 공급을 확보하고, 확보한 물량을 최대한 똑똑하게 사용할 수 있도록 이곳 한국 파트너들과 계속 협력할 것이다.”

-베라 루빈이 본격 양산에 들어갔다고 했다. 이는 삼성을 포함한 메모리 3사 모두 엔비디아에 HBM4를 공급하기 위한 퀄 테스트(품질 검증)를 통과했다는 의미인가. 삼성이 첫 번째 공급업체인가.

“메모리 업체 세 곳 모두 퀄 테스트를 통과했다. 세 업체 모두 양산 단계에 있으며, 베라 루빈을 지원하기 위해 모두 치열하게 경쟁하고 있다. 감사하다.”

-엔비디아가 한국 R&D 센터 설립을 계획 중이라는 이야기가 있다. 구체적인 타임라인이 있나.

“이미 한국 R&D 센터를 위한 인력 채용 업무를 시작했다. 한국은 훌륭한 AI 전문 지식과 로봇 공학 기술을 갖추고 있어 R&D 센터에 투자하기에 매우 우수한 지역이다. 특히 한국은 세계적인 제조 중심지이기 때문에 우리가 개발한 로봇 기술과 피지컬 AI(물리적 AI) 기술을 한국 산업 현장에 바로 적용할 수 있다. 반도체 기술력도 뛰어난데, 향후 반도체 제조는 점점 더 로봇화하고 AI 중심으로 구동될 것이다. 따라서 한국 반도체 기업들과 협력할 좋은 기회다.”

-구체적인 설립 타임라인이 어떻게 되나.

“이미 채용을 진행 중이다. 정확히 몇 명을 채용했는지는 모르겠으나 앞으로도 채용을 지속할 방침이다.”

-새로운 부지(사이트)도 구축하나.

“직원이 충분히 모이는 대로 부지를 구축하겠다. 한국은 무언가를 건설하고 만드는 데 매우 뛰어난 국가다. 때가 되면 이곳에 멋진 부지를 구축하는 데 아무런 문제가 없을 것이다.”

-로봇 공학 외에 한국에서 주목하는 투자 분야가 더 있나.

“그렇다. 한국은 투자할 만한 분야가 많다. 특히 로봇 공학은 한국의 다음 핵심 투자 분야가 될 것이다. 한국은 제조, 메카트로닉스, 그리고 AI 분야에서 탁월한 역량을 갖추고 있다. 이 모든 기술의 융합은 로봇 공학에 완벽하게 부합한다. 로봇 산업과 개발을 지원할 수 있는 거대한 내수 산업 기반도 핵심 강점이다. 한국이 AI에 투자할 수 있는 훌륭한 기회이자 미래다. 남은 일정 동안 다시 만나기를 기대하겠다. 감사하다.”