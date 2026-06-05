서울 지하철 심야 승차 6년 새 24% 감소···“코로나19 이후 야간활동 줄어”

평일 심야시간대 서울 지하철을 이용하는 승객이 6년 새 약 24% 감소한 것으로 나타났다. 코로나19 대유행을 거치면서 생활 방식이 변해 야간활동이 줄어든 영향으로 분석된다.

서울교통공사는 코로나19 전후 서울 지하철 이용 패턴을 분석한 결과 지난해 평일 자정 이후 심야시간대 이용객이 하루 평균 1만5653명으로 코로나 19 이전인 2019년(2만516명)보다 23.7% 감소했다고 5일 밝혔다. 같은 기간 평일 하루 평균 승차 인원이 547만6142명에서 506만7608명으로 7.5% 줄어든 것과 비교해 감소폭이 훨씬 크다.

주요 상권에서도 심야 이동 수요 감소가 확인됐다. 지난해 평일 심야 승차 인원이 많은 역은 하루 평균 599명이 이용한 강남역이었다. 이어 홍대입구역(590명), 잠실역(483명), 건대입구역(443명), 합정역(428명) 순이었다.

2019년 심야 이용 상위 5개 역은 강남(1109명), 홍대입구(830명), 건대입구(708명), 사당(571명), 신촌(500명)이었다. 강남역은 2019년과 2025년 모두 1순위였지만 승차 인원은 6년간 46%나 줄었다.

서울교통공사는 심야 이용 감소 원인으로 코로나19 이후 생활 방식 변화를 꼽았다. 공사는 “과거에는 회식·술자리·심야 모임 등 야간 활동 중심 이동 수요가 많았다면, 최근에는 재택근무 확산과 조기 귀가 문화 정착으로 ‘일상 중심 이동’이 늘어난 것으로 분석된다”고 말했다. 최근 젊은 세대를 중심으로 술에 취하지 않는 삶을 의미하는 ‘소버 라이프’ 트렌드가 확산한 점도 언급했다.

서울교통공사는 시민 이동 수요와 생활 패턴을 지속적으로 분석해 시간대별 혼잡 관리와 맞춤형 수송 서비스 개선에 반영할 계획이다. 마해근 공사 영업본부장은 “수송 수요 변화에 맞춰 운영 효율성과 안전을 함께 고려한 서비스를 지속적으로 강화해 나갈 계획”이라고 말했다.