LG전자 사무실 흉기 난동 피의자, 살인미수 혐의로 검찰 송치

LG전자 사무실에서 흉기를 휘둘러 직원 2명에게 중상을 입힌 협력업체 직원이 검찰에 넘겨졌다.

서울 강서경찰서는 5일 LG전자 협력업체 직원 A씨(60)를 살인미수 혐의로 검찰에 구속 송치했다고 밝혔다.

A씨는 지난달 27일 오전 11시18분쯤 서울 강서구 LG전자 마곡업무센터에서 직원인 50대 남성 B씨와 40대 남성 C씨를 흉기로 찔러 살해하려한 혐의를 받는다. 앞서 경찰은 A씨에게 피해자별로 각각 살인미수와 특수상해 혐의를 두고 수사했으나, 피해자 2명 모두를 살해할 의도가 있었다고 보고 살인미수 혐의를 적용했다.

A씨는 경찰 조사에서 범행 동기를 두고 “평소 피해자가 말을 막 하거나 나를 하대하고 무시했다”며 “오늘 해고를 통보받아 분노해 범행했다”고 진술했다.

반면 LG전자는 평소 피해자들이 가해자를 하대·무시했다는 주장의 근거는 확인되지 않았다는 입장이다. 또 “가해자는 지난 4월30일자로 정년에 도달한 후에도 소속 회사(협력업체)와 추가 1년 간의 정년 후 재고용 계약을 체결하고 있던 상황”이라며 해고 통보 주장도 사실이 아니라고 밝힌 바 있다.