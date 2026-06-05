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민주당 ‘6·3 지방선거·재보선 평가 백서’ 만든다…정청래 “시스템 차원에서 평가”

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본문 요약

정청래 더불어민주당 대표가 5일 6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거 결과를 평가하는 백서를 만들겠다고 밝혔다.

정 대표는 이날 국회에서 열린 의원총회에서 "6.3 지방선거와 국회의원 재보선에 대한 평가는 개인 차원에서 할 수는 있지만 시스템으로 하는 것이 맞겠다"며 "최고위원회의 간담회를 통해 평가위원회를 만들어서 백서를 발간하기로 뜻을 모았다"고 밝혔다.

정 대표는 "백서 발간은 외부의 시선과 내부의 시선을 동시에 가장 객관적으로 평가하는 게 좋겠다는 생각으로 외부 한 분, 내부 한 분, 이래서 공동 평가위원장으로 위원을 구성해서 하겠다"고 말했다.

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민주당 ‘6·3 지방선거·재보선 평가 백서’ 만든다…정청래 “시스템 차원에서 평가”

입력 2026.06.05 14:44

수정 2026.06.05 15:47

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정 대표, 의총서 “최고위 회의서 백서 발간 뜻 모아”

‘평가위’ 외부 1명·내부 1명 공동위원장으로 구성

서울시장 선거 패배 관련 언급은 따로 안 해

정청래 더불어민주당 대표가 5일 국회에서 열린 의원총회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표가 5일 국회에서 열린 의원총회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표가 5일 6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거 결과를 평가하는 백서를 만들겠다고 밝혔다.

정 대표는 이날 국회에서 열린 의원총회에서 “6.3 지방선거와 국회의원 재보선에 대한 평가는 개인 차원에서 할 수는 있지만 시스템으로 하는 것이 맞겠다”며 “최고위원회의 간담회를 통해 평가위원회를 만들어서 백서를 발간하기로 뜻을 모았다”고 밝혔다.

정 대표는 “백서 발간은 외부의 시선과 내부의 시선을 동시에 가장 객관적으로 평가하는 게 좋겠다는 생각으로 외부 한 분, 내부 한 분, 이래서 공동 평가위원장으로 위원을 구성해서 하겠다”고 말했다.

정 대표는 이날 의원총회 모두 발언에서 서울시장 선거 패배에 대한 이야기는 하지 않았다.

그는 “6·3 지방선거, 국회의원 재보궐선거에서 숫자에 대한 평가도 있지만 숫자를 넘어서 우리 국민과 당원들께서 주신 박수와 채찍 두 가지 다 우리가 가슴에 새기자”며 “이재명 대통령의 성공을 위해서 한마음 한뜻으로 같이 나가자”고 말했다.

정 대표는 “역사는 ‘로우 머티리얼’(원자료)의 취사선택이라고 했다”며 “역사에 대한 해석 또한, 상황에 대한 해석 또한 국민이 한다”고 말했다. 그는 “바다 같은 마음으로 서로의 다름을 인정하고, 바다 같은 마음으로 모두 합심해서 이재명 정부 성공을 위해서 당·정·청 원팀 원보이스로 앞으로도 그렇게 해야 된다고 생각한다”고 말했다.

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