주병기 공정위원장 “내란 일으켜도 상관없는 맹신인가?”···지선 결과 비판 논란

주병기 공정거래위원장이 6·3 지방선거 결과 서울 일부 지역에서 국민의힘 후보의 득표율이 높게 나온 것에 대해 SNS에 공개 비판글을 올려 논란이 일고 있다.

5일 공정위 등에 따르면 주 위원장은 전날 자신의 페이스북에 정당별 서울시 득표 결과를 공유하면서 “시민의 권리 행사가 이렇게 돈의 질서와 일치한다는 사실이 씁쓸하다”고 적었다. 이어 “내란을 일으켜도 상관없는 맹신인가? 맹목인가? 아니면 자기기만인가?”라고 덧붙였다.

이는 집값이 상대적으로 높은 강남 3구 등에서 국민의힘 지지율이 높은 상황을 비판한 것으로 해석된다.

해당 게시물은 올린 지 17시간이 지난 이날 오전 11시쯤 삭제됐다.

일각에선 주 위원장의 게시글이 정치적 중립 위반이라는 비판이 일고 있다. 공정거래법에 따르면 공정거래위원회 위원은 정당에 가입하거나 정치 운동에 관여할 수 없다.

선거 결과를 겸허히 수용하겠다던 이재명 대통령의 입장과 상충한다는 지적도 나온다. 앞서 이 대통령은 전날 “정부는 지방선거에 담긴 국민의 뜻을 겸허하게 받들 것”이라며 “소속 정당의 여부와 관계없이 새로 선출된 지방정부와 적극적으로 협력할 것”이라고 말했다.