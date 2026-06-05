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금뱃지 달고 국회 첫 등원 한동훈 “12월3일 돌아가도 같은 길 걸을 것···시민의 힘으로 이곳에”

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본문 요약

부산 북구갑 재보궐선거에서 당선된 한동훈 무소속 의원이 5일 국회에 처음으로 등원하며 "시민의 힘으로 다시 이곳에 돌아왔다"고 말했다.

친한동훈계인 박정하·진종오·배현진·한지아·박정훈·고동진·정성국·김형동 국민의힘 의원 등이 본회의장 앞에서 한 의원을 맞이했다.

한 의원은 "2024년 12월 3일 밤 바로 이곳에 있었고 그날 제가 대한민국 국민으로서, 국민의힘 당대표로서 했던 결단과 행동으로 정치적 형극의 길을 걸었다"며 "다시 그때로 돌아간다고 해도 저는 같은 길을 걸었을 것"이라 말했다.

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금뱃지 달고 국회 첫 등원 한동훈 “12월3일 돌아가도 같은 길 걸을 것···시민의 힘으로 이곳에”

입력 2026.06.05 15:06

수정 2026.06.05 15:32

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  • 이예슬 기자

  • 기사를 재생 중이에요

한동훈 무소속 의원이 5일 국회 본청앞 계단에서 등청하며 지지자들과 인사하고 있다. 박민규 선임기자

한동훈 무소속 의원이 5일 국회 본청앞 계단에서 등청하며 지지자들과 인사하고 있다. 박민규 선임기자

부산 북구갑 재보궐선거에서 당선된 한동훈 무소속 의원이 5일 국회에 처음으로 등원하며 “시민의 힘으로 다시 이곳에 돌아왔다”고 말했다.

한 의원은 이날 국회 본회의에서 의원선서를 하기 위해 국회의사당을 찾아 기자회견을 열고 이같이 말했다. 무소속을 상징하는 흰색 옷을 입은 지지자들이 기자회견장을 둘러싸고 “한동훈”을 연호했다. 일부 지지자들은 ‘한동훈 의원님 첫 출근을 축하드립니다’ 등이 적힌 손팻말을 들고 환호했다. 친한동훈계(친한계)인 박정하·진종오·배현진·한지아·박정훈·고동진·정성국·김형동 국민의힘 의원 등이 본회의장 앞에서 한 의원을 맞이했다.

한 의원은 “2024년 12월 3일 밤 바로 이곳에 있었고 그날 제가 대한민국 국민으로서, 국민의힘 당대표로서 했던 결단과 행동으로 정치적 형극의 길을 걸었다”며 “다시 그때로 돌아간다고 해도 저는 같은 길을 걸었을 것”이라 말했다. 이는 국민의힘 당대표 시절 윤석열 전 대통령이 선포한 비상계엄을 해제하기 위해 국회를 찾았을 당시를 언급한 것으로 보인다.

한 의원은 “지역을 발전시키고, 보수를 재건하고, 권력의 폭주를 막으라는 시민의 강력한 바람을 성실한 의정활동으로 실천하겠다”며 “동료 시민을 섬기고 동료 의원의 말을 경청하겠다”고 했다.

한 의원은 국민의힘 복당 계획과 관련한 취재진의 질의에 “부당하게 제명된 첫날 이미 돌아가겠다고 말씀드렸다”며 “구체적인 절차를 미리 고민해야될 단계는 아닌 것 같다”고 말했다.

한 의원은 지난 3일 치러진 부산 북갑 보궐 선거에서 하정우 더불어민주당 후보와 접전 끝에 42.99%의 득표율로 당선됐다. 하 후보는 41.24%의 득표율을 기록했다.

영문번역(English Translation)
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