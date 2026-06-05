금뱃지 달고 국회 첫 등원 한동훈 “12월3일 돌아가도 같은 길 걸을 것···시민의 힘으로 이곳에”

부산 북구갑 재보궐선거에서 당선된 한동훈 무소속 의원이 5일 국회에 처음으로 등원하며 “시민의 힘으로 다시 이곳에 돌아왔다”고 말했다.

한 의원은 이날 국회 본회의에서 의원선서를 하기 위해 국회의사당을 찾아 기자회견을 열고 이같이 말했다. 무소속을 상징하는 흰색 옷을 입은 지지자들이 기자회견장을 둘러싸고 “한동훈”을 연호했다. 일부 지지자들은 ‘한동훈 의원님 첫 출근을 축하드립니다’ 등이 적힌 손팻말을 들고 환호했다. 친한동훈계(친한계)인 박정하·진종오·배현진·한지아·박정훈·고동진·정성국·김형동 국민의힘 의원 등이 본회의장 앞에서 한 의원을 맞이했다.

한 의원은 “2024년 12월 3일 밤 바로 이곳에 있었고 그날 제가 대한민국 국민으로서, 국민의힘 당대표로서 했던 결단과 행동으로 정치적 형극의 길을 걸었다”며 “다시 그때로 돌아간다고 해도 저는 같은 길을 걸었을 것”이라 말했다. 이는 국민의힘 당대표 시절 윤석열 전 대통령이 선포한 비상계엄을 해제하기 위해 국회를 찾았을 당시를 언급한 것으로 보인다.

한 의원은 “지역을 발전시키고, 보수를 재건하고, 권력의 폭주를 막으라는 시민의 강력한 바람을 성실한 의정활동으로 실천하겠다”며 “동료 시민을 섬기고 동료 의원의 말을 경청하겠다”고 했다.

한 의원은 국민의힘 복당 계획과 관련한 취재진의 질의에 “부당하게 제명된 첫날 이미 돌아가겠다고 말씀드렸다”며 “구체적인 절차를 미리 고민해야될 단계는 아닌 것 같다”고 말했다.

한 의원은 지난 3일 치러진 부산 북갑 보궐 선거에서 하정우 더불어민주당 후보와 접전 끝에 42.99%의 득표율로 당선됐다. 하 후보는 41.24%의 득표율을 기록했다.