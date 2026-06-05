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“고생했어, 태공아”···재난현장 274번 누빈 ‘영웅견’ 6년 임무 마치고 은퇴

입력 2026.06.05 15:20

수정 2026.06.05 15:42

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5일 경기도북부소방재난본부 합동정사에서 열린 태공 은퇴식. 경기도 제공

5일 경기도북부소방재난본부 합동정사에서 열린 태공 은퇴식. 경기도 제공

지난 6년간 전국 재난현장을 누비며 ‘영웅견’으로 불린 구조견 태공이 5일 은퇴했다.

경기도북부119특수대응단은 각종 재난현장에서 국민의 생명 보호에 헌신해 온 119구조견 태공의 은퇴식을 이날 북부소방재난본부 합동청사에서 개최했다.

벨지움마리노이즈 품종인 ‘태공’은 2017년 2월 출생해 2019년 11월 구조견으로 배치된 이후 핸들러인 오문경 소방위와 호흡을 맞춰 약 6년 5개월간 산악 및 재난현장을 누비며 활약했다.

태공은 산악 1급과 재난 1급 자격을 보유한 구조견으로, 총 274회의 구조활동에 투입됐다. 현장에서 생존자 4명과 사망자 14명을 발견하는 등 재난 최일선에서 국민의 생명과 안전을 지키는 데 크게 이바지했다.

태공은 2024년 전국소방기술경연대회에서는 개인전 1위와 단체전 3위를 차지하며 전국 최고 수준의 구조 역량을 인정받기도 했다.

은퇴한 태공은 구조견이 편하게 지낼 수 있는 가장 적합한 일반인에게 분양돼 앞으로 새로운 가족과 함께 생활하게 된다.

권선욱 북부119특수대응단장은 “태공은 오랜 기간 위험한 재난현장에서 묵묵히 임무를 수행하며 국민의 생명과 안전을 지키는 데 큰 역할을 해왔다”며 “태공이 건강하고 행복한 은퇴 생활을 보내길 진심으로 응원한다”고 말했다.

영문번역(English Translation)
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