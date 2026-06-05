“고생했어, 태공아”···재난현장 274번 누빈 ‘영웅견’ 6년 임무 마치고 은퇴

지난 6년간 전국 재난현장을 누비며 ‘영웅견’으로 불린 구조견 태공이 5일 은퇴했다.

경기도북부119특수대응단은 각종 재난현장에서 국민의 생명 보호에 헌신해 온 119구조견 태공의 은퇴식을 이날 북부소방재난본부 합동청사에서 개최했다.

벨지움마리노이즈 품종인 ‘태공’은 2017년 2월 출생해 2019년 11월 구조견으로 배치된 이후 핸들러인 오문경 소방위와 호흡을 맞춰 약 6년 5개월간 산악 및 재난현장을 누비며 활약했다.

태공은 산악 1급과 재난 1급 자격을 보유한 구조견으로, 총 274회의 구조활동에 투입됐다. 현장에서 생존자 4명과 사망자 14명을 발견하는 등 재난 최일선에서 국민의 생명과 안전을 지키는 데 크게 이바지했다.

태공은 2024년 전국소방기술경연대회에서는 개인전 1위와 단체전 3위를 차지하며 전국 최고 수준의 구조 역량을 인정받기도 했다.

은퇴한 태공은 구조견이 편하게 지낼 수 있는 가장 적합한 일반인에게 분양돼 앞으로 새로운 가족과 함께 생활하게 된다.

권선욱 북부119특수대응단장은 “태공은 오랜 기간 위험한 재난현장에서 묵묵히 임무를 수행하며 국민의 생명과 안전을 지키는 데 큰 역할을 해왔다”며 “태공이 건강하고 행복한 은퇴 생활을 보내길 진심으로 응원한다”고 말했다.