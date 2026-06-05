HD현대, SMR 추진선 개발 속도···MSR 개념설계 기본인증 받아

현대글로비스 등과 자동차 운반선 공동 개발

HD현대의 조선 계열사인 HD현대중공업과 HD한국조선해양이 5일 그리스 아테네에서 열린 ‘포시도니아 2026’에서 영국선급(LR)으로부터 ‘용융염 원자로’(MSR)를 적용한 대형 ‘자동차 운반선’(PCTC)의 개념설계에 대한 기본인증을 받았다고 밝혔다.

MSR은 핵연료와 냉각재를 섞은 용융염을 연료로 사용하는 소형모듈원자로(SMR)의 한 종류로, 안전하고 효율이 높아 해상 원자력 발전에 적합하다고 HD현대는 설명했다. 컨테이너선을 MSR 엔진 방식으로 개발 중이던 HD현대는 이번에 자동차 운반선까지 개발을 확대하게 된 것이다. SMR 추진 자동차 운반선은 연료 걱정 없이 고출력을 유지할 수 있어 장거리를 고속으로 운항할 수 있고, 탄소 배출이 없다.

현대글로비스, 지마린서비스, 한국원자력연구원과 공동 개발한 이 프로젝트에서 HD현대는 선박 개념설계와 기술 검토를 담당했다. 현대글로비스는 자동차 운반선 운항 경험을 바탕으로 방안 제시를, 지마린서비스는 선박관리 관점의 검토를, 한국원자력연구원은 MSR 기술 검토를 각각 진행했다.

한편 HD현대의 선박 자율운항 전문 자회사 아비커스는 HJ중공업과 자율운항 솔루션 ‘하이나스 컨트롤’의 표준사양 채택을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 해당 협약은 HJ중공업이 건조하는 모든 상선에 아비커스의 자율운항 시스템을 표준사양으로 적용하는 것을 핵심 내용으로 한다.

HD현대 관계자는 “HD현대는 주요 선사 및 선급과 협력해 선도적인 친환경 선박 기술력을 선보이고 있다”며 “앞으로도 기술 개발과 투자를 통해 탄소중립 선박 시대를 이끌어 가겠다”고 밝혔다.

올해로 29회를 맞은 포시도니아는 노르웨이 ‘노르시핑’, 독일 ‘국제조선해양기자재박람회(SMM)’와 함께 세계 3대 조선해양 박람회로 불린다. 2년 만에 열린 이번 박람회에는 130여개국에서 2000여개 기업이 참가했다.