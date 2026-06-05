문체부, 한국문학 창작·해외진출 지원 확대…고전·근현대 걸작 번역 추진

문화체육관광부(이하 문체부)가 한국문학 창작 지원을 강화하고 해외 진출을 활성화하기 위한 정책 마련에 나선다.

최휘영 문체부 장관은 5일 국립현대미술관 서울관에서 ‘문화예술정책자문위원회 문학 분과 제3차 회의’를 주재하고 문학 창작지원 강화, 번역 및 해외 진출 활성화, 국민 문학향유 조성 방안 등을 논의했다.

문체부는 작가들이 안정적으로 창작할 수 있는 여건을 조성하기 위해 그동안 중견작가 위주로 지원했던 창작지원금을 경력단계별(신진-유망-중견)로 세분화해 맞춤 지원을 한다.

이와 함께 일자리와 창작공간을 함께 제공하는 ‘문학 상주작가’ 사업도 확대한다. 지원 인원을 늘리고, 현재 7개월인 근무 기간도 연장한다. 신진 작가의 데뷔 무대이면서 작가들의 수입원이 되는 ‘문예지’에 대한 지원도 늘린다.

한국문학 번역과 해외 진출 지원도 확대·개편한다. 문체부에 따르면 해외 출판사의 한국문학 번역·출판 지원 수요는 2021년 156건에서 2025년 383건으로 145.5% 증가했다. 문체부는 이 같은 수요 증가에 대응하기 위해 관련 예산을 확대할 방침이다. 이와 함께 높은 문학사적 가치에도 대중성이 낮아 번역·출판되지 않은 ‘한국고전과 근현대 걸작 기획 번역’ 사업을 새롭게 추진한다.

전문 번역 인력 양성에도 나선다. 문체부는 문학뿐 아니라 한국 문화예술 전반에 대한 이해를 갖춘 번역가를 기르기 위해 내년 9월 번역대학원대학을 개교한다.

아울러 문체부는 한국문학의 구심점이 되는 ‘국립한국문학관’을 내년 상반기 개관하고, 지역 문학관 지원을 확대해 지역 문학의 다양성과 보편적 문학 향유 기회를 넓힌다는 방침이다.

문화예술정책자문위원회는 지난해 11월 문체부 장관 직속 기구로 출범했다. 문학, 연극, 뮤지컬, 미술 등 11개 분과로 구성됐으며, 문학분과에는 소설가 은희경·방현석, 시인 곽효환·문태준, 그림책 작가 이수지, 작가 이낙준, 번역가 얀 디륵스·정은귀, 출판계 관계자 김현우 등 9명이 참여하고 있다.

최 장관은 “문학은 사람이 세상을 이해할 수 있는 이야기를 만들어 내는 것일 뿐만 아니라 영화, 음악, 미술, 연극 등 모든 예술의 밑바탕에 흐르는 생각의 뿌리와 같다”라며 “우리 한국문학이 전 세계적 관심에 부응할 수 있도록 현장의 의견을 반영해 실효성 있는 정책을 마련하겠다”라고 밝혔다.