‘지혜복 교사 복직 농성’ 고진수 측, 법원의 방청인 제한에 재판 거부

시위에 참여했다가 업무방해 등 혐의로 기소된 고진수 민주노총 관광레저산업노조 세종호텔지부장의 첫 공판이 심리 없이 끝났다. 고 지부장 측이 재판 방청객 수 제한을 이유로 재판을 거부하면서다.

서울서부지법 형사4단독 김수경 부장판사는 5일 오전 업무방해 등 혐의로 재판에 넘겨진 고 지부장의 첫번째 공판을 열었다.

앞서 고 지부장은 지난 4월15일 서울시교육청 옥상에서 고공농성을 벌이던 해직 교사 지혜복씨를 돕기 위해 교육청 내부로 진입하고 교육청 출입문을 파손한 혐의 등으로 구속 기소됐다. 지난 2월 세종호텔 측의 퇴거요구에 불응하고 내부 레스토랑 운영 업무를 방해한 혐의도 받는다.

재판이 시작되자 고 지부장의 변호인단은 재판을 거부했다. 이들은 김 부장판사에게 “홈페이지를 통해 방청 제한을 안내해서 현재 방청이 안 되고 있다”며 “보통 먼저 연락을 줘서 제한을 안내하거나 다른 재판정에서 영상을 보게 하는데, 아예 못 들어오게 하는 것은 처음”이라고 말했다. 법원은 지난달 27일 해당 공판에 대한 방청권 배부 안내문을 홈페이지에 올려 일반인 방청석을 10개로 제한하고 입석을 금지했다.

김 부장판사는 “너무 많은 인원이 들어오면 (재판이) 어려워서 언론이 관심 있는 사건은 이렇게 한다”고 했다.

그러나 고 지부장의 변호인단을 법정을 떠났다. ‘세종호텔 정리해고 철회를 위한 공동대책위원회(공대위)’ 등 고 지부장의 재판을 방청하러 온 30여명도 “왜 방청을 제한하냐”며 항의했다. 이들은 법정 앞에서 “고진수를 석방하라”고 외치기도 했다.

재판 뒤 이들은 서울서부지법 앞에서 기자회견을 열었다. 고 지부장 대리인단인 김상은 변호사는 “변호인단이 심문 전 정중하게 방청객 입장 허용을 요구했지만 판사는 기자, 사전 방청 신청자를 제외한 4석 정도만 허용했다”며 “그런 판사에게 재판받을 이유가 없다”고 말했다. 신하나 변호사는 “방청 제한은 도주 우려가 없는 고 지부장을 구속하고 기소된 상태에서도 포렌식 수사를 하는 등 노동자 탄압의 맥락에서 이뤄진 것”이라며 “시민사회가 연대해 문제제기하는 것을 받아들일 수 없고 마음대로 재판하겠다는 사인으로밖에 느껴지지 않는다”고 했다.

공대위는 재판 전에도 기자회견을 열어 고 지부장의 석방을 촉구했다. 이들은 “고 지부장은 체포 당시 어떤 적극적인 역할을 하지도 않았다”며 “그런데 경찰은 지난 2월 구속영장이 기각됐던 사건인 세종호텔에서의 연행 사건을 병합하고 지난 4월 경찰의 위법한 공무집행에 항의한 것을 끌어다 영장을 청구하고 구속했다”고 말했다.

고 지부장은 지난달 22일부터 15일째 옥중 단식을 하며 불구속 상태에서 재판받게 해달라고 요구하고 있다. 고 지부장 측은 전날 법원에 보석 신청을 접수했고, 정치·종교 등 각계 인사들의 자필 의견서와 시민 4000여명의 연서명 의견서를 곧 법원에 제출할 예정이다.

앞서 고 지부장 측은 지난달 7일 구속취소 청구를 했지만 법원은 22일 이를 기각했다.