“벌써 가면 엄마는 어떡해” 한화에어로 사고 희생자 빈소 곳곳서 ‘오열’

희생자 5명 중 4명 빈소 유성선병원에 마련 방사청 “세척공장 안전점검 제외 경위 조사” 경찰, 압수수색 통해 휴대전화·서류 등 확보

대전 한화에어로스페이스 폭발사고 희생자 빈소가 마련된 대전 유성선병원 장례식장에는 5일 유족들의 통곡이 이어졌다. 특히 영정 속 희생자들의 앳된 모습에 한 빈소에서는 “벌써 가면 엄마는 어떡하냐”는 절규가 흘러나왔다.

이날 희생자 5명 가운데 4명의 빈소가 이곳에 마련됐다. 나머지 1명의 빈소는 다른 지역에 차려졌다. 희생자들은 한화에어로스페이스 대전사업장 생산팀 소속 30~50대 정규직 직원 3명과 20대 비정규직 직원 2명이다.

한국노총 전국화학연맹 한화노동조합 조합원들과 한화 임직원들도 빈소를 찾았다. 희생자 동료들이 빈소를 찾자 유족들은 참아왔던 눈물을 터뜨리기도 했다.

방위사업청은 이번 폭발사고가 발생한 세척공장이 안전점검 관리 대상에서 제외된 경위를 조사 중이다. 이용철 방위사업청장은 조문을 마친 뒤 “사고를 막지 못한 데 대해 매우 죄송스럽게 생각한다”고 말했다. 이 청장은 “지난달 안전점검을 실시했지만, 해당 시설은 방사청의 직접 점검·허가 대상이 아니었다”며 “방사청 허가 대상 시설이 아닌 곳에서 사고가 발생한 만큼 제도적 미비점을 면밀히 살펴 유사 사고를 막을 수 있는 대책을 마련하겠다”고 말했다.

방사청은 지난 4월 고용노동부, 소방청 등과 함께 제조공장을 대상으로 안전점검을 실시했다. 그러나 이번 사고가 발생한 세척공장은 점검 대상에 포함되지 않았다고 밝혔다. 이에 따라 기존 제조시설뿐 아니라 관련 시설까지 관리 범위를 확대하는 제도 개선과 추가 합동점검 방안을 검토하고 있다고 밝혔다.

경찰은 사고 원인 규명과 책임 소재 등을 수사하고 있다. 대전경찰청 수사전담팀과 대전지방고용노동청은 전날 한화에어로스페이스 대전사업장과 대전 R&D캠퍼스, 서울 본사 등 3곳을 압수수색 했다.

수사전담팀 관계자는 “압수수색으로 서류와 전자정보 등 5400여 점, 휴대전화 6대를 확보했다”며 “현재 디지털 포렌식 등 분석 작업을 진행하고 있으며 확보한 자료 분석과 관련자 조사 등을 통해 사고 원인과 책임 소재를 명확히 규명하겠다”고 말했다.