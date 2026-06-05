김을형 동문, 모교 인하대에 2억5000만원 기부금 ‘쾌척’

“모교서 받은 사랑 후배에 돌려주고파 지금까지 누적 기부액 5억700만원 달해

(주)에이비제약 김을형 대표이사가 모교인 인하대학교에 기부금 2억5000만원을 약정했다. 김 대표가 인하대에 기부한 누적 기부금은 5억700만원에 달한다.

인하대학교는 지난 4일 김을형 동문이 모교 발전을 위해 2억5000만원의 기부금 약정식을 개최했다고 5일 밝혔다.

기부금은 김 동문의 뜻에 따라 외국인 유학생 장학금, 경영대학원 석·박사 학습공간 조성, 기타 학교발전기금 등으로 나눠 사용될 예정이다.

김 동문은 수학과 80학번으로 경영대학원 석사 학위를 취득한 후 현재 글로벌금융학과 박사과정에 재학 중이다. 삼성물산과 아시아개발은행(ADB) 동티모르 정보통신부 장관 자문관을 지내는 등 국제무대에서 활약했고, 현재는 (주)에이비제약의 대표이사이다.

김 동문은 앞서 ‘김을형 수학사랑드림 장학기금. 김을형 자연과학사랑드림 장학기금. 김을형 경영대학 장학기금’ 등 인하대에 전달한 누적 기부액은 모두 5억700만원이다.

김을형 동문은 “인하대는 내 삶의 큰 자양분이자 고향 같은 곳”이라며 “타국에서 꿈을 이루기 위해 분투하는 외국인 유학생들과 밤낮으로 연구에 매진하는 경영대학원 후배들이 더 나은 환경에서 학업에 정진하는 데 작은 마중물이 되기를 바란다”고 말했다.

조명우 인하대 총장은 “기업가로서 사회적 책임을 다하고, 끊임없이 학업을 이어가며 모교에 아낌없는 사랑을 보내주시는 김을형 동문께 깊은 경의를 표한다”고 말했다.