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본문 요약

에이비제약 김을형 대표이사가 모교인 인하대학교에 기부금 2억5000만원을 약정했다.

김 동문은 앞서 '김을형 수학사랑드림 장학기금.

김을형 경영대학 장학기금' 등 인하대에 전달한 누적 기부액은 모두 5억700만원이다.

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김을형 동문, 모교 인하대에 2억5000만원 기부금 ‘쾌척’

입력 2026.06.05 15:45

  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

“모교서 받은 사랑 후배에 돌려주고파

지금까지 누적 기부액 5억700만원 달해

지난 4일 기부금 약정식에서 김을형 (주)에이비제약 대표(왼쪽)와 조명우 인하대 총장이 기념촬영을 하고 있다. 인하대 제공

지난 4일 기부금 약정식에서 김을형 (주)에이비제약 대표(왼쪽)와 조명우 인하대 총장이 기념촬영을 하고 있다. 인하대 제공

(주)에이비제약 김을형 대표이사가 모교인 인하대학교에 기부금 2억5000만원을 약정했다. 김 대표가 인하대에 기부한 누적 기부금은 5억700만원에 달한다.

인하대학교는 지난 4일 김을형 동문이 모교 발전을 위해 2억5000만원의 기부금 약정식을 개최했다고 5일 밝혔다.

기부금은 김 동문의 뜻에 따라 외국인 유학생 장학금, 경영대학원 석·박사 학습공간 조성, 기타 학교발전기금 등으로 나눠 사용될 예정이다.

김 동문은 수학과 80학번으로 경영대학원 석사 학위를 취득한 후 현재 글로벌금융학과 박사과정에 재학 중이다. 삼성물산과 아시아개발은행(ADB) 동티모르 정보통신부 장관 자문관을 지내는 등 국제무대에서 활약했고, 현재는 (주)에이비제약의 대표이사이다.

김 동문은 앞서 ‘김을형 수학사랑드림 장학기금. 김을형 자연과학사랑드림 장학기금. 김을형 경영대학 장학기금’ 등 인하대에 전달한 누적 기부액은 모두 5억700만원이다.

김을형 동문은 “인하대는 내 삶의 큰 자양분이자 고향 같은 곳”이라며 “타국에서 꿈을 이루기 위해 분투하는 외국인 유학생들과 밤낮으로 연구에 매진하는 경영대학원 후배들이 더 나은 환경에서 학업에 정진하는 데 작은 마중물이 되기를 바란다”고 말했다.

조명우 인하대 총장은 “기업가로서 사회적 책임을 다하고, 끊임없이 학업을 이어가며 모교에 아낌없는 사랑을 보내주시는 김을형 동문께 깊은 경의를 표한다”고 말했다.

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