삼성전자 “국민과 함께 성과 나누겠다”···8일부터 ‘감사 페스티벌’ 구매액 20% 온누리상품권 제공

삼성전자가 앞으로 한 달 동안 모든 고객에게 구매액의 20%를 온누리상품권으로 지급하기로 했다. 반도체 초호황으로 거둔 성과를 국민과 나누겠다는 취지다.

삼성전자는 5일 “오는 8일부터 4주간 ‘국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌’을 진행한다”면서 “반도체 등에서 거둔 성과는 국민의 성원과 지지가 있었기에 가능했던 만큼 이에 보답”하는 차원이라고 밝혔다.

이에 따라 삼성전자 제품을 구매하는 모든 고객에게 구매 금액의 20%에 해당하는 온누리상품권을 지급한다. 군인·경찰·소방·교정공무원 등 제복공무원에게는 특별한 감사의 의미로 10%를 더해 30%의 혜택을 제공한다. 병역 의무를 이행 중인 현역 국군 장병들에도 적용된다.

행사 기간 삼성전자의 온누리상품권 지급 예상 액수는 총 4000억원이다. 삼성전자는 지역 경제 활성화 차원에서 제품 할인 대신 전통시장이나 골목 상권에서 사용할 수 있는 온누리상품권을 지급하기로 했다고 밝혔다.

이번 행사는 최근 삼성전자 노사가 성과급 합의를 타결하면서 ‘5년간 5조원 사회에 기여’를 약속한 데 따른 것이다. 삼성전자는 협력업체 등과의 상생과 미래 인재 육성을 위해 5조원 기여를 약속했다. 현재 이사회 및 준법감시위원회와의 논의를 거쳐 회사의 경영 성과가 사회 기여 확대로 이어질 수 있도록 추가적인 사회 기여 방안을 검토하고 있다.

삼성전자 관계자는 “국민의 기대와 눈높이를 생각하며 기업이 우리 사회에서 어떤 역할을 해야 하는지에 대한 근본적인 고민을 이어가고, 사회와 함께 성장하는 기업으로서 책임과 역할을 충실히 수행해 나갈 것”이라고 말했다.