청와대 “핵잠 한국서 건조에 변화 없어···전작권 전환 시점 한·미 견해차 크지 않아”

핵잠 도입 한·미 협의 “연말까지는 성과 낼 것” 전작권 전환 “1년 정도의 시차, 조정 불가하다 보지 않아”

청와대는 5일 한·미 간 논의 중인 핵추진잠수함 도입 문제와 관련해 “핵추진잠수함을 한국에서 건조한다는 것에는 큰 변화가 없다”고 밝혔다. 전시작전통제권(전작권) 전환 시점을 두고도 “시점에 있어서도 큰 차이가 없다”며 “큰 쟁점이 될 것으로 보지 않는다”고 말했다.

청와대 고위 관계자는 이날 기자들과 만나 최근 양국이 핵추진잠수함 도입을 위한 안보 분야 후속 협의를 재개한 것과 관련한 질문에 이같이 답했다. 이 관계자는 “그 문제는 시종 그런(핵잠수함을 한국에서 건조한다는) 전제 위에서 논의가 돼왔고 최근에도 마찬가지”라며 “재론되거나 문제가 되는 경우는 없다”고 설명했다.

이 관계자는 “최근 안보 협상 전체가 재개돼 아주 생산적이고 유익한 협의가 있었다”며 “농축·재처리와 핵잠수함에 대한 논의가 있었고, 일종의 엄브렐라(우산) 협의도 있었다”고 언급했다. 엄브렐라 협의란 포괄적인 상위 목표 아래 관련된 여러 세부 사항을 한꺼번에 묶어서 유기적으로 다루는 방식을 뜻한다.

이 관계자는 “그동안 시간이 지나간 경위가 있기 때문에 앞으로 전체 논의 과정을 가속화해 진전시켜보고자 한다”며 “목표 시한을 정한 건 아니지만 빠른 속도로 진행해 연말까지는 구체적 성과를 내도록 노력할 것”이라고 말했다.

농축·재처리와 관련해선 “막 협상 논의가 본격화되고 있다”며 “새로운 틀의 합의가 필요하다. 필요한 것이 있으면 고치기도 하면서 진전하려 한다”고 했다. 그는 “이런 논의는 한국의 비핵화에 대한 신뢰를 바탕으로 이뤄지기 때문에 추가적인 비핵화 조건이 있지는 않다”고 말했다.

전작권 회복 시점을 두고는 “실제로 한·미 간엔 전작권에 대한 견해차가 그리 크지 않다”고 답했다. 그는 “조건을 맞추기 위한 노력은 10년 넘게 진행돼왔고, 몇 년 전엔 조건이 90%대까지 충족된다는 평가가 있기도 했다”며 “조건에 대한 시각 차이도 별로 없어 조정하고 맞출 수 있다”고 전했다.

이 관계자는 “(전작권 전환) 시점 또한 큰 차이가 없다. 1년 남짓, 1년 플러스 정도의 시차가 있는데, 이 시차도 조정 불가한 것이라고 보지 않는다”고 강조했다. 그는 “조건과 시점을 다 조정할 수 있기 때문에 큰 쟁점이 될 것으로 보지 않는다”며 “지금부터 조건의 마지막 단계를 조율해 나갈 것이고 시점도 조정해 원만히 풀어가려 한다”고 했다.

다만 “이 문제를 다루는 데 중요한 지향점과 목표는 연합 방위 역량이 손상되지 않는 것”이라며 “그렇게 하면서 시점과 조건을 조율할 것”이라고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난해 10월 이재명 대통령과의 정상회담에서 한국의 핵추진잠수함 건조를 승인하면서 “한국은 미국 필리 조선소에서 핵추진 잠수함을 건조할 예정”이라고 밝힌 바 있다. 반면 안규백 국방부 장관은 지난달 26일 핵추진잠수함 1번함을 2030년대 중반까지 국내에서 독자적으로 진수하겠다는 ‘장보고-N 사업’ 기본계획을 이 대통령에게 보고했다.

한·미 양국은 전작권 전환 시점을 두고도 입장이 미묘하게 갈렸다. 정부는 이 대통령 임기가 끝나기 전인 2028년을 전작권 전환 목표 시점으로 삼고 있다. 제이비어 브런슨 주한미군사령관은 지난 4월 미 의회 청문회에서 전작권을 한국으로 이양하는 목표연도를 2029년 1분기로 제시한 바 있다.