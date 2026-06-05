청와대 “시진핑 방북 주목…한반도 평화·안정에 기여 기대”

청와대는 5일 시진핑 중국 국가주석의 북한 방문에 대해 “북·중 간 교류가 한반도 평화와 안정에 기여하는 방향으로 이뤄지길 기대한다”고 밝혔다.

청와대는 이날 “정부는 관련 동향을 주시하고 있다”며 “한반도 문제와 관련해 중국 측과 외교 채널을 통해 긴밀히 소통 중이며 중국이 한반도 문제와 관련해 건설적 역할을 해나가길 기대하고 있다”고 밝혔다.

청와대 고위 관계자는 이날 청와대에서 기자들과 만나 “지난해 김정은 북한 국무위원장의 방중이 있었고, 이에 따른 방북인 것으로 보인다”며 “(동향을) 주목하고 있다”고 말했다.

이 관계자는 ‘시 주석 방북이 북·중·러 밀착 신호로 봐야 하나’라고 물음에는 “북·중·러 간의 연대로까지 보이지는 않는다”며 “북·중 간의 고위급 교류라고 생각된다”고 했다. 그는 ‘미·중 정상회담에 따른 후속 조치로 봐야 하나’라는 질문에는 “미·중 정상회담과 어떻게 연결되는지 알지 못한다”며 “미·중 정상회담에서 여러 지정학적 이슈가 다뤄졌겠지만, 지금의 방북과 어떻게 연결이 되는지 연구를 해봐야 한다”고 답했다.

외교부는 이날 “중국이 한반도 문제와 관련해 건설적 역할을 해나가기를 기대한다”고 밝혔다. 외교부 당국자는 이날 “우리는 한반도 문제와 관련해 중국 측과 외교채널을 통해 긴밀히 소통 중”이라며 “정부는 북·중 간 교류가 한반도 평화와 안정에 기여하는 방향으로 이루어지기를 희망한다”고 밝혔다.

통일부도 이날 입장문을 내고 “한반도 평화공존정책은 대화를 지지하고 대결을 지양한다”며 “이번 시 주석의 방북이 한반도 평화공존과 나아가 동북아 평화공존을 진전시키는데 기여하기를 희망한다”고 밝혔다.

중국과 북한은 시 주석이 김정은 북한 국무위원장의 초청으로 오는 8∼9일 북한을 국빈 방문한다고 이날 발표했다. 앞서 이재명 대통령은 미·중 정상회담 직후인 지난달 17일 도널드 트럼프 미국 대통령과 통화하면서 미·중 정상이 한반도 문제에 대해 건설적 협의를 한 점에 대해 긍정적으로 평가했다. 트럼프 대통령은 통화에서 중국 측이 북핵 문제를 많이 우려하고 있다고 소개하기도 했다.