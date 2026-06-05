“삼전 직원 페라리 뽑는데, 우린 도요타 한 대 값도 못 받아”···‘삼전닉스’ 성과급 논쟁, 일본서도 관심

한국·대만 ‘성과급’에 박탈감 느낀 일본 ‘반도체 소부장’ 여전히 건재하지만 주주 환원 우선하는 이익 배분 구조 ‘깜깜이 성과급 체계’ 문제로 지목 노동 구조 유연화 필요성 제기

인공지능(AI) 호황으로 한국과 대만의 반도체 기업들이 대규모 성과급을 지급하면서 일본에서도 기업의 보상 체계 개편에 관한 관심이 커지고 있다.

대만 일간 연합보는 5일 세계 반도체 공급망 전반이 AI 열풍의 수혜를 입는 가운데 일본에서 한국의 SK하이닉스·삼성전자와 대만의 TSMC 직원들이 받는 대규모 성과급이 화제가 되고 있다고 전했다.

특히 최근 삼성전자 직원들에게 수억원대 성과급이 지급될 수 있다는 소식이 전해지자 일본 직장인들 사이에서는 보상 격차를 언급하는 목소리가 나왔다. 삼성전자 직원들이 받을 것으로 예상되는 성과급은 일본 직장인 평균 연봉의 약 10년 치에 해당하는 규모로 알려졌다.

삼성전자 직원은 성과급만으로 페라리 등 고급 스포츠카를 구매할 수 있는 반면 일본 기업의 평균 여름 상여금은 약 100만엔(약 960만원) 수준에 그쳐 도요타 프리우스 신차 한 대도 사기 어렵다고 연합보는 전했다.

일본은 메모리 반도체 분야의 경쟁력은 약화했지만 소재·부품·장비(소부장) 분야에서는 여전히 핵심 공급국으로 꼽힌다. 특히 반도체 노광 공정에 쓰이는 포토레지스트(PR) 시장에서 압도적 점유율을 유지하고 있다.

하지만 일본은 기업 이익이 직원보다 주주에게 우선 배분되는 경향이 있어 직원 보상으로 이어지는 폭이 제한적이라는 평가를 받는다. 보수 체계 투명성이 낮다는 점도 문제로 거론된다. 현행 공시 제도상 평균 연봉은 공개되지만 성과급 규모와 배분 구조는 외부에서 파악하기 어렵다.

글로벌 기술 인재 확보 경쟁이 치열해지는 상황에서 일본 기업들도 노사 간 이익 배분 구조를 재검토할 필요가 있다는 지적이 나온다. 연공서열 중심의 임금 체계 등이 경기 침체기에는 일본의 고용 안정성을 뒷받침했지만 기업 수익이 급증하는 시기에는 직원들에게 성과를 충분히 공유하지 못하는 구조라고 연합보는 전했다.