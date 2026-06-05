한동훈·이진숙 ‘국회 동기’로 입성…국민의힘 새 의원 4명 중 2명이 강경파

6·3 국회의원 재보궐선거에서 당선돼 국회에 입성한 의원들이 5일 국회 본회의에 참석했다. 보수 야권에서는 한동훈(부산 북갑) 무소속 의원이 국회에 입성했다.국민의힘에서는 유의동(경기 평택을), 이진숙(대구 달성)·김태규(울산 남갑)·윤용근(충남 공주·부여·청양) 의원이 들어왔다. 이 가운데 유 의원을 제외한 3명은 강경파로 분류된다. 당내에서는 이들의 원내 입성이 당내 역학 구조에서 어떤 역할을 할지 주목한다.

재보궐 선거에서 당선된 유의동·이진숙·김태규·윤용근 의원은 이날 본회의 전 국회에서 열린 국민의힘 의원총회에 참석해 입성 포부를 밝혔다.

유의동 의원은 지방선거 결과를 언급하며 변화를 촉구했다. 그는 “저희가 받은 성적표가 저희 당의 현주소를 보여준다고 생각한다”며 “우리가 어떻게 변화해야 하는지, 어디를 향해 가야 하는지를 분명하게 동료 의원님과 함께 논의하겠다”고 말했다.

이진숙 의원은 “보수의 심장이 조금 더 튼튼하고 강해졌으면 좋겠다”며 “국민의힘이 지지를 더 강하게 많이 받아서 강한 정당이 됐으면 좋겠다”고 말했다.

김태규 의원은 “상대 후보가 선거 과정에서 ‘넌 싸움만 할 생각이냐, 국회 가서 일할 생각이냐’ 해서 제가 ‘일 잘하는 사람이 잘 싸운다’고 했다. 열심히 하겠다”고 했다.

윤용근 의원은 “보수의 가능성을 국민이 주셨다고 생각한다”며 “그 가능성을 바탕으로 다시 한번 보수가 새롭게 일어나고 다시 한번 우리가 대한민국을 이끌어야 한다고 생각한다”고 했다.

이·김·윤 의원은 당내 강성파·친윤석열계로 분류되는 인사다. 이 의원은 윤석열 정부의 방송통신위원장을 역임했으며 윤 전 대통령 탄핵 반대를 주장했다. 김 의원은 윤석열 정부 당시 방통위 부위원장을 지냈으며 ‘계엄은 대통령의 고유 권한’이라는 취지로 주장했다. 윤 의원도 윤 전 대통령 탄핵과 체포영장 집행에 반대한 인물로 알려져 있다.

당 안팎에서는 강성파 3인의 향후 행보에 이목이 쏠리고 있다. 지방선거 이후 당내 일각에서 장동혁 대표 사퇴 요구가 나오는 상황에서 이들이 당 지도부의 입장을 옹호하는 역할을 할 가능성이 있기 때문이다.

당권파 내에서는 이들이 재보궐선거를 통해 원내에 입성한 것을 장동혁 지도부의 성과로 평가해야 한다는 주장도 나온다. 한 당권파 인사는 통화에서 “오세훈 서울시장의 당선은 장 대표의 성과로 말하기 애매하지만 의석수가 적은 상황에서 4명이나 재보궐로 들어온 것은 어마어마한 성과”라며 “선거 실패라 보기 어렵다. 장 대표의 사퇴 명분이 없다”고 말했다.

당 내홍 격화가 불가피할 것을 우려하는 목소리도 있다. 한 초선 의원은 “지켜봐야겠지만 당이 더 큰 혼란에 빠질 거라는 사실만큼은 분명해 보인다”고 말했다. 한 중진 의원은 “이진숙 의원이 강경 보수 세력의 지지로 당선된 것이니 그런 식의 (강경한) 목소리를 계속 내지 않겠나”라며 “당 입장에서는 머리 아파질 것”이라고 말했다.