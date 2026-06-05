젠슨 황 ‘삼소 회동’ 고깃값은 누가 낼까···고깃집 앞엔 벌써 구름 인파

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 오후 서울 마포구 홍대입구역 인근 한 고깃집을 찾는다. 세계 인공지능(AI) 반도체 시장을 흔드는 거물의 깜짝 등장에 식당 앞은 그를 직접 보려는 인파로 인산인해를 이뤘다.

방한 중인 황 CEO는 국내 정보기술(IT) 업계 주요 관계자들과 만나기 위해 이날 오후 6시쯤 홍대입구역 인근 한 삼겹살 전문점을 방문한다. 친근한 메뉴를 곁들인 일명 ‘삼소(삼겹살과 소주) 회동’ 소식이 온라인 커뮤니티 등을 통해 확산하자, 퇴근길 인근 직장인과 시민들이 식당 주변으로 대거 몰려들고 있다.

대기업 총수들이 줄줄이 참석하는 만큼 이날 회동의 밥값을 누가 쏠지에 대해서도 관심이 집중됐다. 회동에는 최태원 SK그룹 회장과 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장이 참석할 예정이다. 밥값은 이해진 의장이 네이버페이로 쏘기로 했다고 한다. 지난해 10월 황 CEO 방한 당시 ‘깐부치킨 회동’을 했던 총수인 이재용 삼성전자 회장과 정의선 현대차그룹 회장은 이번엔 참석하지 않는다. 이 회장은 별도 해외 출장 일정이 잡힌 것으로 전해졌다. 정 회장은 오는 8일 황 CEO가 서울 양재동 현대차 본사를 방문할 때 만나기로 했다.