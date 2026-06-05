민주당, 선관위 투표용지 부족 사태에 국정조사 추진

한병도 더불어민주당 원내대표가 5일 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태와 관련한 국정조사를 추진하겠다고 밝혔다.

한 원내대표는 이날 국회에서 기자들과 만나 “투표용지 부족 사태는 이해도 가지 않고 납득도 안가는 황당한 상황”이라며 “국정조사를 하겠다”고 밝혔다.

그는 “(노태악 선관위원장이) 사퇴했지만 그냥 넘어갈 수 없다”며 “이번 기회에 중앙선거관리위원회가 국민 신뢰를 받을 수 있도록 개혁을 추진하겠다”고 말했다. 한 원내대표는 “국정조사를 하면 경위 파악부터 어떻게 발생할지 정확히 할 필요가 있을 것 같다”며 “근본적으로 선관위가 어떤 문제가 있는지 다 들여다볼 생각”이라고 말했다.

한 원내대표는 국민의힘과의 국정조사 협의 여부에 대해 “특별히 상의한 건 없다”면서도 “여야가 이건 이견이 없을 것 같다”고 말했다.

한 원내대표는 “현재 (후반기) 상임위가 구성이 안 돼서, 굳이 기다릴 필요 없이 의장님, 야당과 빠르게 이야기해서 빨리 추진할 방법을 검토하고 있다”고 말했다.