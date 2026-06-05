“한국식 바비큐를 정말 좋아한다!”

“치킨도 아주 좋아하고 삼계탕도 최고다!”

“전부 다 맛있다!”

지난해 19월 말 이후 7개월 만인 5일 방한한 젠슨 황 최고경영자가 저녁 식사로 삽겹살을 먹었다. 이날 김포공항을 통해 입국한 젠슨 황은 홍대 근처 식당에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이진 네이버 의장과 삽겹살에 소주를 곁들인 이른바 ‘삼소 회동’을 가졌다.