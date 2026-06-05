‘회장님의 슬기로운 막내 생활’ 구광모, 물 따르고 휴지 세팅 후 고기 굽기까지

젠슨 황 ‘삼소 회동’ 시작, 참석자들 환담 맏형 최태원은 술잔 채우며 분위기 띄워

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 방한 첫 날인 5일 저녁 국내 대기업 총수들과의 삼겹살 만찬 회동을 시작했다.

황 CEO는 이날 오후 7시10분쯤 서울 마포구 홍대입구역 인근 식당인 ‘형님 저요’에 도착했다. 무더위에도 트레이드마크인 검정색 가죽재킷을 입은 채였다.

황 CEO가 식당 주변에 들어서자 현장에서 환호성이 나왔다. 식당 일대에는 만찬이 시작되기 3~4시간 전부터 시민들과 취재진 등이 모여들어 북새통을 이뤘다. 장녀인 매디슨 황 엔비디아 옴니버스 및 로보틱스 마케팅 부문 수석이사도 함께 등장했다.

황 CEO에 앞서 6시50분 무렵부터 구광모 LG그룹 회장, 최태원 SK그룹 회장, 이해진 네이버 의장이 차례로 식당에 도착했다. 편안한 비즈니스 캐주얼 차림을 한 이들은 먼저 테이블에 착석한 뒤 환담을 나누며 맥주를 마시기도 했다.

만찬은 화기애애한 분위기 속에 진행됐다. 최연소자인 구 회장이 천장에 매달린 통에서 휴지를 뽑아 테이블에 내려놓고 참석자들의 물잔을 채우면서 ‘막내’ 역할을 톡톡히 했다. 구 회장은 손수 고기를 굽기도 했다.

‘맏형’ 최 회장은 술잔을 채우면서 분위기를 띄웠다. 이들은 소주에 맥주를 혼합한 한국식 폭탄주 소맥을 마시면서 “고 코리아! 고 SK! 고 LG! 고 네이버!”를 함께 외쳤다. 이 의장은 황 CEO에게 깻잎쌈을 싸 먹는 법을 알려주기도 했다.