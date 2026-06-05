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‘회장님의 슬기로운 막내 생활’ 구광모, 물 따르고 휴지 세팅 후 고기 굽기까지

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본문 요약

젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 방한 첫 날인 5일 저녁 국내 대기업 총수들과의 삼겹살 만찬 회동을 시작했다.

황 CEO에 앞서 6시50분 무렵부터 구광모 LG그룹 회장, 최태원 SK그룹 회장, 이해진 네이버 의장이 차례로 식당에 도착했다.

편안한 비즈니스 캐주얼 차림을 한 이들은 먼저 테이블에 착석한 뒤 환담을 나누며 맥주를 마시기도 했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘회장님의 슬기로운 막내 생활’ 구광모, 물 따르고 휴지 세팅 후 고기 굽기까지

입력 2026.06.05 20:01

수정 2026.06.05 21:21

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  • 김유진 기자

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젠슨 황 ‘삼소 회동’ 시작, 참석자들 환담

맏형 최태원은 술잔 채우며 분위기 띄워

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 서교동의 한 고깃집에서 최태원 SK회장, 구광모 LG회장, 이해진 네이버 의장과 삼겹살 회동을 하고 있다. 김정근 선임기자

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 서교동의 한 고깃집에서 최태원 SK회장, 구광모 LG회장, 이해진 네이버 의장과 삼겹살 회동을 하고 있다. 김정근 선임기자

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 방한 첫 날인 5일 저녁 국내 대기업 총수들과의 삼겹살 만찬 회동을 시작했다.

황 CEO는 이날 오후 7시10분쯤 서울 마포구 홍대입구역 인근 식당인 ‘형님 저요’에 도착했다. 무더위에도 트레이드마크인 검정색 가죽재킷을 입은 채였다.

황 CEO가 식당 주변에 들어서자 현장에서 환호성이 나왔다. 식당 일대에는 만찬이 시작되기 3~4시간 전부터 시민들과 취재진 등이 모여들어 북새통을 이뤘다. 장녀인 매디슨 황 엔비디아 옴니버스 및 로보틱스 마케팅 부문 수석이사도 함께 등장했다.

황 CEO에 앞서 6시50분 무렵부터 구광모 LG그룹 회장, 최태원 SK그룹 회장, 이해진 네이버 의장이 차례로 식당에 도착했다. 편안한 비즈니스 캐주얼 차림을 한 이들은 먼저 테이블에 착석한 뒤 환담을 나누며 맥주를 마시기도 했다.

5일 서울 마포구 서교동의 한 고깃집에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO), 이해진 네이버 의장, 구광모 LG 회장, 최태원 SK 회장(시계방향)이 삼겹살 회동을 하고 있다. SK 제공

5일 서울 마포구 서교동의 한 고깃집에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO), 이해진 네이버 의장, 구광모 LG 회장, 최태원 SK 회장(시계방향)이 삼겹살 회동을 하고 있다. SK 제공

만찬은 화기애애한 분위기 속에 진행됐다. 최연소자인 구 회장이 천장에 매달린 통에서 휴지를 뽑아 테이블에 내려놓고 참석자들의 물잔을 채우면서 ‘막내’ 역할을 톡톡히 했다. 구 회장은 손수 고기를 굽기도 했다.

‘맏형’ 최 회장은 술잔을 채우면서 분위기를 띄웠다. 이들은 소주에 맥주를 혼합한 한국식 폭탄주 소맥을 마시면서 “고 코리아! 고 SK! 고 LG! 고 네이버!”를 함께 외쳤다. 이 의장은 황 CEO에게 깻잎쌈을 싸 먹는 법을 알려주기도 했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 매디슨 황 엔비디아 옴니버스 및 로보틱스 마케팅 부문 수석이사가 5일 서울 마포구 서교동의 한 고깃집에서 열린 최태원 SK회장, 구광모 LG회장, 이해진 네이버 의장과의 삼겹살 회동에 참석하고 있다. 김정근 선임기자

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 매디슨 황 엔비디아 옴니버스 및 로보틱스 마케팅 부문 수석이사가 5일 서울 마포구 서교동의 한 고깃집에서 열린 최태원 SK회장, 구광모 LG회장, 이해진 네이버 의장과의 삼겹살 회동에 참석하고 있다. 김정근 선임기자

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 최태원 SK회장, 구광모 LG회장, 이해진 네이버 의장과 삼겹살 회동이 열린 5일 서울 홍대 거리가 인파로 가득 차 있다. 김정근 선임기자

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 최태원 SK회장, 구광모 LG회장, 이해진 네이버 의장과 삼겹살 회동이 열린 5일 서울 홍대 거리가 인파로 가득 차 있다. 김정근 선임기자

“Go SK·LG·네이버!” 외친 젠슨 황, 최태원 “나보다 술 잘마셔”···‘삼소 패밀리’ 2차는 노래방간다

“Go 코리아, Go SK·LG·네이버!” “더 많은 HBM(More HBM)!” 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 5일 저녁 서울 홍대입구에서 진행된 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장과의 삼겹살 회동 자리에서 연신 흥겨움을 감추지 못했다. 자신을 찾아오는 시민들에게 사인을 해주며 인사하는가 하면, 직접 숟가락으로...

https://www.khan.co.kr/article/202606052047001

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