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검찰, ‘관봉권 띠지 폐기 의혹’ 혐의없음 결론

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본문 요약

검찰이 '관봉권 띠지 폐기 의혹' 사건에 대해 혐의없음 처분을 내렸다.

서울남부지검은 5일 상설특검팀으로부터 이첩받은 관봉권 띠지 폐기 의혹 사건에 대해 "압수물 업무 담당자 등이 의도적으로 관봉권 포장재나 띠지 등을 훼손·폐기하거나 조직적으로 증거를 은폐했다고 인정할 만한 증거는 확인되지 않았다"며 불기소 처분했다고 밝혔다.

앞서 서울남부지검은 2024년 12월 '건진법사'로 알려진 전성배씨의 자택을 압수수색하는 과정에서 한국은행 관봉권 5000만원을 확보했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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검찰, ‘관봉권 띠지 폐기 의혹’ 혐의없음 결론

입력 2026.06.05 20:19

  • 우혜림 기자

  • 기사를 재생 중이에요

관봉권 띠지 분실 의혹과 쿠팡 수사외압 의혹을 수사한 안권섭 특별검사가 5일 서울 서초구 특검사무실에서 수사 결과를 발표하고 있다. 문재원 기자

관봉권 띠지 분실 의혹과 쿠팡 수사외압 의혹을 수사한 안권섭 특별검사가 5일 서울 서초구 특검사무실에서 수사 결과를 발표하고 있다. 문재원 기자

검찰이 ‘관봉권 띠지 폐기 의혹’ 사건에 대해 혐의없음 처분을 내렸다.

서울남부지검은 5일 상설특검팀(특별검사 안권섭)으로부터 이첩받은 관봉권 띠지 폐기 의혹 사건에 대해 “압수물 업무 담당자 등이 의도적으로 관봉권 포장재나 띠지 등을 훼손·폐기하거나 조직적으로 증거를 은폐했다고 인정할 만한 증거는 확인되지 않았다”며 불기소 처분했다고 밝혔다.

앞서 서울남부지검은 2024년 12월 ‘건진법사’로 알려진 전성배씨의 자택을 압수수색하는 과정에서 한국은행 관봉권 5000만원을 확보했다. 그러나 돈의 출처를 확인할 수 있는 단서가 담긴 띠지와 스티커가 보관 과정에서 사라지면서 논란이 일었다.

수사팀이 관련 증거를 고의로 폐기한 것 아니냐는 의혹이 제기되자 대검찰청은 감찰에 착수했다. 이후 지난해 10월 “압수물 관리 과정에서 실무상 과실은 있었지만 지휘부의 은폐 지시는 확인되지 않았다”는 취지의 조사 결과를 발표했다. 의혹을 규명하기 위해 상설특검이 출범해 수사를 이어갔지만 관봉권 띠지의 폐기나 은폐를 지시한 정황은 확인되지 않았다.

안권섭 특검은 지난 5일 90일간의 수사 결과 브리핑에서 “관련 혐의점을 발견하지 못했다”며 “증거물 인수·인계와 보관 과정에서 발생한 압수물 관리 부실에 따른 업무상 과오로 판단된다”고 밝혔다.

검찰은 이날 “상설특검에서 이첩한 기록들을 면밀히 검토한 결과 특검의 결론이 타당하고, 혐의를 인정할 만한 증거가 확인되지 않아 무혐의 처분한다”고 밝혔다.

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