미 하원, 우크라 12조원 지원법 통과···공화 18명 트럼프에 ‘반기’

미국 하원이 우크라이나에 대규모 군사·재정 지원을 제공하고 러시아에 강력한 추가 제재를 부과하는 법안을 통과시켰다. 도널드 트럼프 대통령과 공화당 지도부 반대에도 불구하고 공화당에서 이탈표가 나오면서 트럼프 대통령의 대외 정책에 공화당 내 ‘반란’이 벌어졌다는 평가가 나온다.

로이터통신, CNN 등에 따르면 하원은 4일(현지시간) 찬성 226표, 반대 195표로 우크라이나 지원 및 대러 제재 법안을 가결했다.

법안은 우크라이나에 80억 달러(12조3000억원) 규모의 무기를 판매하는 내용을 담았다. 이는 트럼프 2기 행정부 출범 이후 의회를 통과한 첫 대규모 우크라이나 지원 법안이다. 조 바이든 행정부 시절 도입된 군사 장비 대여(렌드리스) 프로그램을 연장하는 내용도 포함됐다.

러시아에 대한 추가 제재도 강화했다. 러시아 주요 은행과 에너지·광산 기업에 대한 제재 확대, 러시아산 제품에 대한 500% 관세 부과, 러시아산 원유 수입 금지 등이 담겼다.

이번 표결은 법안 상정 단계부터 공화당 지도부에 대해 공개 반발 성격이 강했다. 일부 공화당 의원들이 민주당과 손잡고 ‘심사배제청원’을 추진해 지도부 승인 없이 법안을 본회의에 올렸다. 몇 달씩 계류돼 있던 법안이 이날 표결에 부쳐질 수 있었던 배경이다.

공화당 소속 마이크 존슨 하원의장은 표결에 앞서 열린 비공개 회의에서 의원들에게 반대표를 던질 것을 요청했다. 그는 트럼프 대통령이 러시아와 협상을 이어갈 수 있도록 시간을 줘야 한다고 주장한 것으로 전해졌다.

하지만 공화당 의원 18명과 공화당 성향 무소속 의원 1명이 민주당 의원들과 함께 찬성표를 던지면서 법안은 결국 통과됐다. 친트럼프 진영은 우크라이나에 대한 추가 지원에 부정적이지만 전통적 안보 보수 성향 의원들은 러시아 견제를 위해 지원이 필요하다는 입장을 유지하고 있다. CNN은 “공화당 의원들이 당 지도부와 트럼프 대통령에게 반기를 든 것”이라며 “우크라이나 지원 문제를 둘러싼 공화당 내부 분열이 드러난 사례”라고 분석했다.

전날에는 트럼프 대통령의 전쟁 권한을 제한하는 결의안도 하원을 통과했다. 의회 승인 없이 이란과 전쟁을 할 수 있는 대통령 권한을 통제하는 민주당 주도의 결의안이 공화당 이탈표에 힘입어 가결된 것이다.

다만 우크라이나 지원 법안의 최종 운명은 불투명하다. 공화당이 장악한 상원 지도부는 법안을 표결에 부치지 않고 트럼프 대통령의 지침을 기다리겠다는 태도를 보이고 있다. 로이터통신은 설령 상원을 통과하더라도 트럼프 대통령이 이 법안에 거부권을 행사할 가능성이 크다고 전망했다.