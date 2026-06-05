“Go SK·LG·네이버!” 외친 젠슨 황, 최태원 “나보다 술 잘마셔”···‘삼소 패밀리’ 2차는 노래방간다

젠슨 황, 시민들과 인사하고 사인도 ‘팬미팅’ 방불케할만큼 뜨거운 인기 “한국 위한 선물은 엔비디아의 4가지 제품”

“Go 코리아, Go SK·LG·네이버!” “더 많은 HBM(More HBM)!”

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 5일 저녁 서울 홍대입구에서 진행된 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장과의 삼겹살 회동 자리에서 연신 흥겨움을 감추지 못했다.

자신을 찾아오는 시민들에게 사인을 해주며 인사하는가 하면, 직접 숟가락으로 잔을 두드리면서 소주와 맥주를 섞은 폭탄주를 제조하기도 했다. 황 CEO의 사인을 받으려는 시민들이 길게 줄을 늘어서는 등 ‘팬미팅’ 자리를 방불케 했다.

아예 식사 도중 상호명이 ‘형님 저요’인 식당 밖으로 나와 시민들과 취재진과 대화를 나누기도 했다.

황 CEO와 최 회장, 이 의장은 SK하이닉스가 엔비디아 AI 가속기에 탑재하는 고대역폭메모리(HBM)를 모티브로 만든 과자 ‘HBM칩’을 나눠주기도 했다.

시민들이 환호하자 황 CEO는 “모두 HBM칩을 사랑한다”며 즉석에서 HBM칩 봉지를 뜯어 과자를 먹기도 했다.

황 CEO는 “More HBM”을 외치며 시민들의 호응을 유도했고, 시민들도 “HBM”을 외쳤다.

황 CEO는 “한국에 온 것은 비즈니스가 폭발적이기(booming) 때문”이라며 “한국은 매우 잘하고 있다”고 말했다.

이어 “한국에 큰 선물을 가져온 것은 엔비디아의 4가지 제품”이라며 차세대 AI 플랫폼 베라루빈, 베라 CPU, 개인용 AI슈퍼컴퓨터 DGX 스파크, 로봇 전용 AI컴퓨터 젯슨 토르를 소개했다.

황 CEO는 구 회장을 향해 “굿 프렌드(좋은 친구)”라고 부르며 어깨동무를 했다. 구 회장은 “너무 즐겁게 즐기고 있다. 오늘은 편안하게 친목을 다지는 자리고 다음주 월요일에 미팅이 있다”고 말했다.

최 회장은 황 CEO를 바라보며 “나보다(술을) 잘 마신다”며 웃기도 했다.

이들은 1차를 마친 뒤 인근의 노래방을 방문할 것으로 알려졌다.