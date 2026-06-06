식탁 위 글로벌 스타 ‘김’···‘김플레이션’에 ‘김 거래소’ 만든다

“이렇게 김에 불닭볶음면과 참치를 올려 먹으면 절대 안 질립니다. 아침에 먹든, 밤에 먹든요.”

이른바 ‘먹방’과 드라마 등 K-콘텐츠 확산에 힘입어 김에 대한 전 세계 수요가 급증하고 있다. 수출이 빠르게 늘고 가격이 오르면서 ‘국민 반찬’이란 김의 위상이 위협받고 있다. 정부는 유통을 모니터링하고 공급을 조절하기 위한 ‘김 거래소’ 신설 방안을 내놓는 등 수급 안정 대책 마련에 나섰다.

2020년대 들어 김은 글로벌 식품으로 자리 잡았다. 불닭볶음면에 김을 싸 먹는 요리법이 유튜브를 통해 확산하며 해외 소비자들 사이에서 인기를 끌었고, 미국 대형마트 트레이더스조에서 판매된 냉동 김밥이 동나는 등 수요가 급증했다.

유엔식량농업기구(FAO)가 집계한 2024년 한국산 김 수출량은 연간 3만3885t으로, 전 세계 수출 물량(4만8146t)의 70%를 차지한다. 지난해 김 수출액은 11억3000만달러로 5년 전(6억달러)에 비해 두 배 가까이 증가하며 수산식품 수출을 견인하고 있다.

수요 확대는 가격 상승으로 이어졌다. 1장에 100원도 안 하던 마른김 소매가격은 점점 오르더니 지난 1월15일(151원) 처음으로 150원을 넘겼다. 3년 전 1월 평균가(93원)보다 약 62% 증가한 셈이다. 5월에는 140원으로 소폭 내려갔다.

김 생산량 확 늘리기 힘든 이유

가격 상승의 배경엔 생산부터 가공·유통까지 생산량을 빠르게 늘리기 힘든 구조적 한계가 있다.

우선 김은 ‘해조류계의 개복치’로 빗댈 만큼 강풍·수온 여건에 민감하다. 양식 단계에서는 수온을 5도에서 18도 사이를 유지해야 한다. 현재 기술로는 바다에서만 양식할 수 있다 보니 기후위기의 직격탄을 맞고 있다. 지난해에는 남부 해안에 고수온 현상이 나타나면서 김 양식장 피해가 잇달았다.

한국해양수산개발원은 “높은 수온으로 김 생장 여건이 좋지 못해 생산량 감소 폭이 크게 나타났다”며 지난 4월 김 생산량이 전년 동월보다 46.8% 줄어든 것으로 집계했다. 그러면서 5월 생산량은 지난해보다 82% 줄어들 것으로 전망했다.

가공할 때도 바다 양식장에서 자라난 물김을 공장으로 옮겨 마른김, 조미김 순으로 가공하는데 단계마다 걸림돌이 있다.

양식장에서 건져낸 축축한 물김은 이틀 안에 말리지 않으면 썩는데, 김 가공 공장 수가 한정돼 있어 물김 양을 무턱대고 늘릴 수 없다. 말린 김 역시 수협 등 대형 기관이 운영하는 초저온 냉장 시스템에서는 최대 2년까지 보관할 수 있지만, 수요를 감당하기에는 역부족이다.

농산물처럼 대량 비축 시스템이 없다는 점도 수급 불안 요인이다. 농산물 주요 품목은 생산량이 많으면 정부와 농협이 비축하고, 적으면 비축분을 시장에 풀면서 가격을 조정한다. 그러나 김은 영세한 가공·수출업체들이 알아서 유통하고 있다.

그러다 보니 김 생산량은 2018년 1억6000만속(1속에 100장), 2020·2022년 1억5000만속, 지난해 2억속으로 들쭉날쭉해 왔다.

심해·육상 김 양식 개발 박차

해양수산부는 ‘김 공급 혁신방안’을 공개하고 이러한 문제에 대한 개선 방안을 마련했다. 우선, 주식처럼 ‘국제 마른김 거래소(가칭)’를 신설해 정부가 모니터링 가능한 시장 안에서 김을 거래하도록 시스템을 구축할 계획이다. 출하된 마른김을 거래소로 입고 시켜 품질 검사, 상품 등록, 경매 순으로 유통하는 방식이다. 김 거래소는 내년 시범 운영될 전망이다.

김을 대량 비축하기 위해 전남 나주시, 신안군 등 호남지역에 물류·유통센터도 신설한다. 각 센터에는 급속 냉동 보관 창고도 만든다.

정부 지정 대량 비축 수산물 품목에 김도 추가된다. 현재 비축 대상은 고등어, 갈치, 오징어, 명태, 마른 멸치, 참조기, 천일염 등 7가지다. 해수부는 우선 연간 생산량 중 3%를 비축하며 시장 상황에 따라 비축량을 조절하겠다고 설명했다.

생산 단계에서는 수심 35m 이상 깊은 바다에서도 김을 키우는 ‘외해양식 기술’을 현장에 도입하기로 했다. 심해에서는 고수온으로 인한 피해가 적다. 외해양식김은 조직이 촘촘해 식감이 쫄깃하다.

정부는 육상에서도 김을 양식할 수 있도록 관련 기술 개발에도 박차를 가할 계획이다.