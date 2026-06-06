경향신문 경제부 기자들이 쓰는 [경제뭔데] 코너입니다. 한 주간 일어난 경제 관련 뉴스를 쉽고 재미있게 풀어서 전해드립니다.

세계적 기업 구글(알파벳)과 브로드컴의 출발점이 ‘대학’이라는 사실 알고 계신가요?

컴퓨터 공학을 전공한 래리 페이지 구글 공동창업자는 스탠퍼드대 박사 과정 중 회사를 창업했다고 하죠. 반도체 기업인 브로드컴은 UCLA 공대 교수였던 헨리 사무엘리 공동창업자가 제자와 함께 세운 회사입니다.

대학에서 시작한 두 회사는 현재 시가총액이 2조달러 이상인 세계적 기업으로 성장했습니다. 인류의 화두인 인공지능(AI) 시대를 열어가는 플레이어들이죠. 여기에 마이크로소프트, 메타, 애플까지 포함하면 미국의 시가총액 상위 10개 기업 중 5곳의 시작점이 대학과 직·간접적으로 연관돼 있습니다.

반면 한국에선 대학의 원천 기술로 창업을 해 성공했다는 사례가 쉽게 떠오르지 않습니다. 국내 시가총액 상위 30개 기업 중 대학 창업 기업은 전무한 실정입니다.

최근 한국은행은 대학의 혁신 창업 기업들이 ‘죽음의 계곡’을 극복하지 못하고 있다고 분석했습니다. 어떤 의미일까요?

“자금난 극복 못 해 원천 기술 사장”

한국은행이 지난 4일 발표한 ‘대학 창업의 질적 전환을 위한 성장 사다리 구축 방안’을 보면, 우리나라 대학 창업 기업 수는 2011년 987개에서 2024년 2887개로 3배가량 증가했습니다. 5년 생존율은 74%로 경제협력개발기구(OECD) 평균(45.4%)을 크게 웃돌았습니다. 국내 대학 창업의 양적인 성장을 보여주는 지표입니다.

대학의 원천 기술도 경쟁력을 갖췄다는 평가를 받습니다. 이를테면 국제특허 출원 실적이 좋은 세계 50개 대학에 한국 대학 8곳이 이름을 올렸고, 연구비 1000억원 당 특허 등록 건수도 미국의 약 25배에 달합니다.

문제는 대학의 경쟁력 있는 원천 기술이 사업 성과로 이어지지 못한다는 점입니다. 한국 대학의 기술 이전율은 약 26%로 미국(40.9%)과 영국(61%)에 비해 크게 낮은 수준으로 나타났습니다. 또 사업화에 성공했다고 하더라도 이들 기업의 영업이익은 5년 차에 적자로 전환했습니다.

한은은 사업 초기 자금 확보와 사업화 단계에서 투자를 유치하는 데 어려움을 겪으며 생기는 문제라고 분석했습니다. 투자가 메마른 ‘죽음의 계곡’을 극복하기 어렵다는 것입니다. 특히 미래 먹거리 산업인 딥테크 창업의 경우 기술 실증과 사업화까지 기간이 길어 자금 압박을 더 강하게 느낀다는 것이 한은의 설명입니다.

“공공부문이 수요자 역할 해야”

한은은 대학 창업 기업이 본격적으로 성장하려는 과정에서 겪는 자금난 해소를 지원해야 한다고 제언합니다.

이들 기업은 초기 실적과 유형 자산이 없어 전통적인 금융 심사에서 불리해 자금을 조달할 경로가 제한적일 수밖에 없는데요. 보고서는 지식재산권(IP)을 담보로 자금을 조달하고 매출과 연동해 투자금을 상환할 수 있도록 제도적 뒷받침이 필요하다고 제안했습니다.

그러면서 대학 창업 기업이 공공 조달을 통해 첫 매출을 확보할 수 있도록 지원하고 민간 투자자 매칭을 장려해야 한다고 제시했습니다.

구체적으로는 투자자가 이들 기업의 기술을 인수할 경우 ‘기술 인수 세제 인센티브’를 부여하고 투자자의 유동성 확보를 위해 기업공개(IPO) 이외 투자금 회수 시장을 활성화해야 한다고 강조했습니다.

보고서는 “앞으로 대학 혁신창업 정책은 ‘더 많이 창업하게 하는 정책’을 넘어서 ‘창업 이후 성장 사다리를 이어가는 정책’으로 나가야 한다”며 “스케일업(성장) 단계에서 겪게 되는 죽음의 계곡을 극복할 수 있도록 대학 창업 기업에 원활한 자금 유입이 가능한 정책을 시행해야 한다”고 밝혔습니다.