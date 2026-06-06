“아이 업고 산으로 튀어”…체력짱 엄마들 추천 ‘30대 명산’은?

“아기가 애기봉에 올랐어요” 목표는 ‘정상 정복 인증’ 사진 아닌 가족이 함께하는 시간

서울 불암산 애기봉 정상. 작은 고깔모자를 쓴 아이들을 가운데 두고 부모들이 축하의 박수를 보낸다. 어른들이 시원한 바람에 땀을 식힐 때 아이들은 돌멩이를 줍거나 저마다의 방식으로 산을 즐긴다. 흔히 떠올리는 ‘등산 동호회’의 풍경과는 조금 다르다. 정상 인증 사진보다 중요한 것은 아이의 표정이고, 기록보다 중요한 것은 가족이 함께 걷는 시간이다.

국내 유일의 아기 동반 등산 커뮤니티인 ‘베이비하이킹클럽(이하 베하클)’은 이런 풍경 속에서 성장해왔다. 2024년 9월 시작된 이 모임은 현재 네이버 카페 회원 수 2200명을 넘어섰다. 서울·경기권을 중심으로 시작했지만 이제는 전국 단위 소모임과 원정 산행으로까지 확장됐다. 정기모임마다 모은 기부금은 나무 377그루 식재로 이어졌다. 베하클의 오언주 클럽장은 “단순히 등산하는 모임이라기보다, 아이가 어릴 때부터 자연을 가까이하며 자라고, 부모 역시 육아 속에서 몸과 마음의 힘을 회복할 수 있도록 돕는 모임”이라고 설명한다.

“출산 후 한동안 ‘내가 다시 산에 갈 수 있을까’라는 생각을 많이 했어요. 예전에는 자연스럽게 하던 등산과 여행이 아이가 생기고 나니 큰 도전처럼 느껴지더라고요.”

하지만 직접 아이와 가까운 산을 오르며 바뀌었다. 아이는 바람 소리와 나뭇잎, 흙길과 계절 변화를 온몸으로 받아들였고, 부모는 육아로 좁아졌던 하루가 다시 넓어지는 감각을 느꼈다. 그 경험이 지금의 베하클로 이어졌다.

오 클럽장은 “아이와 산에 가고 싶지만 어디서부터 시작해야 할지 모르는 부모들에게 용기를 주고 싶었다”고 말했다. 베하클이 빠르게 커진 이유도 여기에 있다. 출산 이후 부모, 특히 엄마들의 활동 반경은 급격히 좁아진다. 체력은 떨어지고 하루 대부분이 육아 중심으로 재편된다. 베하클은 그 시기에 “아이와 함께 다시 밖으로 나갈 수 있다”는 경험을 제공했다.

모임 통해 ‘아이와 모험’ 부담 덜어

출산 후 출어든 활동 반경 넓히고 체력도 증진

무엇보다 눈에 띄는 것은 가족 단위 참여다. 주말 모임에는 아빠들의 참여율도 높다. 부모가 번갈아 등산캐리어를 메고, 한 사람은 아이 컨디션을 살피며 함께 이동한다. 조부모 세대가 동행하는 경우도 적지 않다. 오 클럽장은 “베하클은 높은 산을 정복하는 모임이 아니다”라고 강조했다.

“유모차 가능 코스, 아기띠 가능 코스, 등산캐리어 권장 코스처럼 아이 동반 기준으로 산을 분류하고 있어요. 그래서 초보 부모들도 ‘우리도 해볼 수 있겠다’는 용기를 얻는 것이 베하클이 사랑받는 이유라고 생각해요.”

실제로 베하클이 가장 중요하게 생각하는 원칙 역시 ‘안전’이다. 클럽 간판에 ‘아이와의 작은 모험’이라는 문구를 넣었지만, 이들이 말하는 모험은 위험을 감수하는 도전이 아니라 아이와 부모가 각자의 속도에 맞춰 자연을 경험하는 일이다. 그래서 정상 도달은 절대적인 목표가 아니다. 아이 컨디션이 좋지 않다면 중간에 내려오는 것도 성공적인 산행이다.

“아이와 함께 산에 가면 어른들이 그냥 지나치는 것들을 다시 보게 돼요. 돌멩이 하나, 벌레 한 마리, 꽃 한 송이 앞에서 아이들은 오래 머물거든요. 부모도 자연을 천천히 보게 됩니다. 정상 인증보다 아이가 나뭇잎 하나를 오래 바라본 시간이 더 소중할 때도 많아요.” - 오언주 클럽장

아이와 함께하는 산행은 준비부터 다르다. 가장 먼저 확인해야 하는 것은 산의 높이가 아니라 코스 형태다. 길이 완만한지, 중간 쉼터가 있는지, 화장실과 주차장이 가까운지, 아이를 안고 안전하게 이동할 수 있는 길인지부터 살펴야 한다. 아이의 컨디션 역시 중요하다. 수면 시간과 식사, 기저귀 상태, 낮잠 시간까지 고려해야 한다. 아이가 졸리거나 배고프면 좋은 산도 힘든 기억이 될 수 있기 때문이다.

부모 체력도 변수다. 아이와 함께하는 산행은 아이 무게뿐 아니라 필요한 용품까지 모두 짊어져야 한다. 베하클이 처음부터 긴 코스나 험한 산을 추천하지 않는 이유다. 필수 준비물로는 아기띠나 등산캐리어, 모자와 바람막이, 계절별 여벌 옷, 기저귀와 물티슈 등이 꼽힌다. 여기에 아이 간식과 물, 부모를 위한 에너지바, 작은 구급 파우치와 해충기피제, 보온 담요 정도를 챙기면 도움이 된다.

오 클럽장은 “아이만 챙기다 보면 부모가 먼저 지치는 경우가 많다”며 “부모 컨디션 관리도 굉장히 중요하다”고 말했다. 베하클 회원들의 뛰어난 체력 역시 하루아침에 만들어진 것은 아니다. 오히려 “출산 후 체력이 너무 떨어졌다”, “운동을 다시 시작하고 싶다”는 이유로 모임에 참여한 경우가 많다.

“혼자라면 미루기 쉬운 운동도 함께할 날짜가 정해져 있고 기다려주는 사람들이 있으면 꾸준히 나가게 돼요. 그렇게 한 번, 두 번 산에 오르다 보면 어느새 체력이 쌓입니다.”

최근 베하클은 등산뿐 아니라 유아차 러닝, 숲 체험, 실내 운동 세션 등으로 활동 범위를 넓히고 있다. 이들이 말하는 체력은 단순히 산을 잘 타는 힘이 아니라 “아이와 더 오래 즐겁게 살아갈 수 있는 힘”에 가깝다.

오 클럽장에게 가장 기억에 남는 산행을 묻자 불암산 애기봉 ‘생일축하 산행’을 꼽았다. 베하클은 매달 애기봉에 올라 그달 생일을 맞은 부모와 아이들을 함께 축하한다. 꼭 생일자가 아니어도 ‘축하단’으로 참여할 수 있다. 처음에는 작은 이벤트였지만 지금은 베하클의 상징 같은 행사로 자리 잡았다.

“아이 생일을 키즈카페나 식당이 아니라 산 위에서, 바람과 나무와 가족들의 박수 속에서 축하한다는 것. 그 장면이야말로 베하클다운 가장 특별한 산행이라고 생각합니다. 베하클을 알아봐 주시는 분들을 만나면서 우리가 단순히 산에 오르는 모임을 하는 게 아니라, 아이와 함께 자연으로 나가는 문화를 조금씩 만들고 있구나 싶어요.” - 오언주 클럽장

물론 어려움도 있다. 가장 큰 문제는 정보 부족이다. 일반 등산 정보는 많지만 아이와 함께 갈 수 있는지 알려주는 정보는 여전히 적다. 화장실 위치, 기저귀 교환 가능 여부, 유아차 이동 가능 코스 같은 정보는 부모에게 매우 중요하지만 쉽게 찾기 어렵다. 가족 친화형 산림 인프라에 대한 아쉬움도 있다. 무장애숲길은 늘어나고 있지만 수유실이나 가족 쉼터 등은 아직 부족한 편이다. 무엇보다 “아기를 데리고 산에 가도 되느냐”는 시선 역시 넘어야 할 과제다. 그럼에도 오 클럽장은 자연이야말로 아이에게 가장 좋은 놀이터라고 말한다.

“정해진 장난감 없이도 바람, 흙, 나무, 돌, 새소리 자체가 아이에게는 자극이 돼요. 저희 아이는 말을 시작한 이후 ‘나뭇잎’ ‘애벌레’를 가장 많이 말하게 되었고, 도토리와 돌멩이가 최고의 장난감이 되었어요.”

그는 산에 올라도 되는 아이의 월령은 따로 없다고 얘기했다. 아이마다 발달 상태와 컨디션이 다르고 부모의 경험과 장비가 다르기 때문이다. 굳이 말하자면 “‘엄마아빠가 준비되었을 때’ 하면 좋다고 했다. 생후 50일 무렵 유아차로 산행한 ‘최연소 참여자’ 기록도 있지만, 아주 어린 아기라면 등산보다는 가까운 숲길 산책부터 시작할 것을 추천했다.

“처음부터 산 정상에 오르려고 하지 않으셨으면 좋겠어요. 아이와의 첫 산행은 정상 인증이 아니라 ‘우리 가족이 자연에 나가보는 경험’이면 충분합니다. 집 근처 공원, 둘레길, 무장애숲길, 낮은 산의 짧은 코스부터 시작해보세요. 30분만 걸어도 좋고, 중간에 돌아와도 괜찮습니다. 아이가 흙을 밟고, 부모가 바람을 느끼고, 가족이 함께 웃었다면 그것만으로도 충분한 산행입니다.”

>>>> 베이비하이킹클럽 추천 ‘아기랑 30대 명산’

최근 베하클은 ‘아기랑 30대 명산’ 프로젝트도 시작했다. 단순히 유명한 산이 아니라, 아이와 함께 갔을 때 ‘부모가 안전하게 도전할 수 있는가’, ‘아이에게 자연 경험을 줄 수 있는가’, ‘계절별 매력이 있는가’, ‘초보 가족도 정보를 보고 준비할 수 있는가’ 등을 기준으로 선정했다. 오 클럽장은 “산을 정복하기 위한 리스트가 아니라 아이와 자연을 만나는 방식의 기준을 만드는 프로젝트”라고 설명했다.

■ 초급 코스(아기띠·유모차 가능)

응봉산, 안산 무장애숲길, 관악산 무장애숲길, 불암산 무장애숲길, 하늘공원·노을공원, 남한산성 1코스, 애기봉, 망우산 시루봉, 남산하늘숲길, 봉화산, 매봉산, 우면산, 수리산 수암봉·철쭉동산, 한양도성길 남산, 한양도성길 낙산, 심학산, 용마산 스카이워크 무장애숲길, 원미산, 아차산, 고려산, 개화산, 북한산 진달래능선 등

■ 중급 코스(등산캐리어 권장)

청계산, 용마산, 북한산 사모바위, 계양산, 문수산, 한양도성길 북악산·인왕산 구간, 원적산 등

■ 초보 부모를 위한 팁

처음에는 30분~1시간 코스로 시작하기

아이 낮잠·식사 시간 고려하기

탈출로와 쉼터 확인하기

부모 체력보다 한 단계 쉬운 코스 선택하기

아이 컨디션이 좋지 않다면 미련 없이 하산하기