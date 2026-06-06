한국해양대, BTS 부산 공연 때 내국인 27명에 게하 개방···1박 5만원

국립한국해양대학교는 오는 12일과 13일 부산아시아드주경기장에서 열리는 'BTS 월드투어 IN 부산' 공연을 관람하기 위해 부산을 찾는 관람객들의 숙박 편의를 돕고자 부산시의 '공정숙박 챌린지'에 동참한다고 6일 밝혔다.

부산시가 주도하는 '공정숙박 챌린지'는 대규모 국제·문화 행사 기간 중 불법 숙박 영업이나 과도한 숙박비 폭리 행위를 근절하고, 방문객들에게 투명한 숙박 환경을 제공하기 위해 지역 대학, 종교계, 공공기관 등이 자발적으로 동참하는 공동 캠페인이다.

한국해양대는 탁 트인 바다를 조망할 수 있는 우수한 숙소를 공유함으로써 부산시의 캠페인에 힘을 보탠다.